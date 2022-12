Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz confirman que van a ser padres: "Este bebé que se está cocinando a fuego lento"

¡Ya es oficial! Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están esperando su primer hijo. Pese a que este viernes 30 de diciembre todos esperábamos que el chef publicara su clásico posado con el vestido que la presentadora lució en las últimas Campanadas de Antena 3, la realidad ha sido muy distinta.

Apenas dos días después de que la revista Lecturas apuntara en exclusiva que la pareja estaba esperando su primer bebé, la colaboradora de 'Zapeando' y el cocinero se han visto en la necesidad de publicar un post conjunto para confirmar con todos sus seguidores la buena nueva.

"No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir", han comenzado escribiendo.

"Aún así", ambos aseguran estar "ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y, por supuesto, lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos".

Con un "punto y aparte", Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han querido poner de manifiesto la ilusión que sienten por esta dulce y emocionante etapa en la que se aventuran por primera vez: "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".