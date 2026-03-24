LA FAMILIA CRECE
Felipe Cortina, sobrino de Cari Lapique, muy feliz tras salir a la luz que volverá a ser padre junto a Amelia Millán
Felipe Cortina no ha podido ocultar su felicidad tras salir a la luz que volverá a ser padre. El empresario ha reaccionado con discreción pero con una sonrisa que lo dice todo, confirmando el gran momento personal que atraviesa.
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Felipe Cortina atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. El empresario volverá a convertirse en padre, por segunda vez, junto a su mujer Amelia Millán. Una noticia que ha llenado de ilusión a todo su entorno y que él mismo ha confirmado con la discreción que le caracteriza pero sin poder ocultar su felicidad.
A su salida después de ver un partido en el Santiago Bernabéu, Felipe fue grabado por los medios que quisieron felicitarle por esta buena noticia. Fiel a su estilo, evitó dar detalles, pero dejó claro que está viviendo una etapa muy especial. Con una sonrisa y visiblemente ilusionado, agradecía las muestras de cariño con un sencillo "muchas gracias".
Quien tampoco ha podido ocultar su felicidad es su madre, Myriam Lapique, hermana de Cari Lapique. Según confirmaba, está encantada con la noticia, una reacción que no sorprende teniendo en cuenta lo unida que está la familia.
La llegada de este segundo hijo supone un nuevo capítulo en la vida del empresario, que ya disfruta de su faceta como padre y que ahora amplía la familia en un momento especialmente estable y feliz.
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Felipe Cortina confirma así que la familia crece y que se encuentra en una etapa marcada por la ilusión, el apoyo de los suyos y la espera de un nuevo miembro que, sin duda, llegará rodeado de cariño.
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