Famosos que han rechazado asistir a la coronación de Carlos III

Tanto Londres como sus habitantes -y el resto de británicos- ya lo tienen todo listo para celebrar por todo lo alto uno de los episodios más importantes para el país, uno que marcará un antes y un después en la historia de la región. Ocho meses después del fallecimiento de la monarca Isabel II, ha llegado el momento de que el heredero Carlos III dé el último paso para convertirse oficialmente en el nuevo rey: su coronación.

De hecho y según ha confirmado la BBC, ya hay multitud de personas acampando en las calles para no perderse ningún detalle del evento, algo que refleja claramente la importancia de la monarquía para los británicos.

Y además de los seguidores fieles a la monarquía que seguirán minuto a minuto el acto, la Casa Real británica también ha invitado a la coronación a una gran cantidad de personajes públicos, aunque no todos han aceptado la invitación. A diferencia de la reina Isabel II que invitó a unas 8.000 personas, Carlos III ha optado por restringir la lista a 2.000 invitados.

Los confirmados a la coronación de Carlos III

Entre las personalidades que han aceptado el convite, se encuentran los propios miembros de la familia real, como el príncipe Guillermo y Kate Middleton, además del príncipe Harry, aunque lo hará solo porque, según la BBC, Meghan Markle no estará presente en el acto.

También se espera a importantes personalidades relacionadas con la iglesia y a políticos londinenses como el primer ministro, Rishi Sunak. A nivel internacional, destaca Emmanuel Macron y Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos -pero no lo hará el presidente Joe Biden-. Por otro lado, el medio británico ha confirmado que líderes de países como Rusia, Venezuela o Afganistán no asistirán.

Y evidentemente, también han sido invitados otros miembros de monarquías internacionales como la española, pues podremos ver tanto al rey Felipe VI como a la reina Letizia. Además, los príncipes de Mónaco y de Japón también formarán parte de este importante día para los británicos.

¿Qué artistas cantarán en el "Coronation Concert"?

Pero, más allá de la ausencia de algunos líderes internacionales, debemos fijarnos en los artistas invitados a uno de los tantos actos que se llevarán a cabo para festejar la coronación y que, probablemente, contará con el mayor número de bajas. Estamos hablando del concierto de coronación que tendrá lugar al día siguiente en el castillo de Windsor y en el que voces reconocidas mundialmente no participarán tras declinar la oferta real.

Las formalidades y protocolos se quedarán a un lado -pero seguirán estando muy presentes- para ofrecer un acto festivo multitudinario al que se espera que acudan unas 20.000 personas y que también será retransmitido en la televisión británica. Entre los cantantes que se subirán al escenario, se encuentran artistas al nivel de Katy Perry, el tenor Andrea Bocelli, Lionel Richie y Olly Murs, entre otros.

Aun así, no formarán parte del cartel otras muchas voces del país con un caché destacado. Por ejemplo, Elton John, quien se especula que habría declinado la oferta por su amistad con Lady Di u otras estrellas británicas como Harry Styles, Adele o Ed Sheeran. Los artistas habrían alegado que el motivo de la ausencia estaría provocado por incompatibilidades de agenda. A los ya mencionados, se suman las Spice Girls y Robbie Williams, aunque sí asistirá la banda Take That.

Deberemos esperar a este fin de semana para ver si alguien ha cambiado de idea a último momento y para comprobar qué otros famosos están dentro de la lista, pues hay mucha especulación al respecto. Otros nombres que la televisión británica menciona como posibles asistentes son David y Victoria Beckham o incluso el actor Tom Cruise, pero a través de un vídeo previamente grabado.