Fabiola Martínez se pronuncia sobre el misterioso hombre con el que ha sido fotografiada: "Me vais a espantar a todos"

En medio del vendaval mediático tras la reciente paternidad de Bertín Osborne, Fabiola Martínez se ha convertido en protagonista de la actualidad después de salir a la luz unas imágenes acompañada de un misterioso hombre, desconocido hasta la fecha.

Ha sido la revista Diez Minutos la que ha desvelado este vínculo entre Fabiola y al que han llamado Nacho, subrayando que dieron un paseo hasta casa de la venezolana después de cenar en un conocido restaurante de Madrid. Se ha especulado que podría ser su nueva ilusión, pero ella misma se ha encargado de desmentir todos los rumores para los micrófonos de Europa Press.

"No tengo nada con ese chico. Y os digo una cosa, me vais a espantar a todos porque con esta publicidad que me hacéis, es que no se va a querer acercar nadie", ha contestado, tirando de humor y dejando claro que no tiene ningún tipo de relación sentimental con el hombre con el que ha sido fotografiada.

Como ella misma se ha encargado de explicar, el único vínculo que les une es meramente profesional: "Nos hemos conocido por un tema de la Fundación y hemos estado viendo la manera de colaborar". Cabe recordar que Fabiola y Bertín crearon la Fundación que ahora lleva el nombre de su hijo Kike.

Además, de Nacho se ha dicho que estaría divorciado, una información que desconoce por completo la empresaria: "Yo no sé la vida sentimental que puede tener este chico y no sé si lo habéis metido en un problema".

Fabiola Martínez posando ante los medios en Sevilla | Gtres

Tanto es así que ni si quiera Fabiola se atreve a hablar de amistad: "Yo no puedo decir amigo a una persona que he visto tres veces en mi vida". Asimismo, ha querido dar detalles de esa velada que tuvieron y que tanto ha dado de qué hablar: "Cuando uno se reúne, está un rato, charla… Y yo estoy trabajando y termino súper tarde, con lo cual solo puedo cenar".

Eso sí, que no haya habido ningún tipo de acercamiento con este misterioso chico no quiere decir que Fabiola cierre por completo la puerta al amor, al contrario, está dispuesta a aceptar lo que venga, aunque con estos rumores no va a ser fácil: "Yo abierta, pero por favor, dejad que cuaje algo porque si no me voy a quedar más sola que la una".