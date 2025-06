Eugenia Martínez de Irujo aclara que ella no será la madrina de la moda de su hermano Cayetano y desvela quién será

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan celebrarán su boda en Sevilla. Un enlace que llega después de 10 años de relación y con el que toda la familia está feliz.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en Sevilla en 2023 | Gtres

Desde que se supo la noticia, han sido muchos los rumores que han circulado sobre quién sería la madrina que acompañará a Cayetano en ese día tan especial. Y aunque se ha especulado con la posibilidad de que fuese su hermana Eugenia, con quien estas navidades se reconciliaba después de un tiempo manteniendo una tensa relación, finalmente se ha confirmado que no será así.

Ha sido la propia Eugenia, que con la simpatía que siempre le caracteriza, ha asegurado que ella no será la madrina en la boda de su hermano porque esa es una labor que le corresponde a su hija Amina, fruto de su matrimonio con Genoveva Casanova: "No, obviamente no, lo lógico es que sea Amina, su hija".

Eugenia Martínez de Irujo posando para los medios | Gtres

Y cuando el reportero de Europa Press le pregunta si está molesta con esta decisión de su hermano, Eugenia responde con mucha sinceridad: "No, no, no, no, al revés, yo lo que entiendo es que debe ser su hija, es lo normal, no yo. No, nada, nada molesta".

Eugenia Martínez de Irujo, en un photocall en Madrid | Gtres

Un futuro enlace que reunirá a una de las familias que más portadas acaparan y del que ya se ha desvelado algún detalle del secreto mejor guardado: el vestido de la novia. Y es que ya ha salido a la luz quién será la encargada de diseñar el vestido de novia de Bárbara Mirjan.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse la duquesa de Montoro ha sido sobre las imágenes que recientemente captaba la prensa de Cayetano y Bárbara manteniendo una discusión durante una jornada en la hípica: "No lo he visto y no lo sé. Eso lo sabrán ellos... Es algo personal, yo que sé".