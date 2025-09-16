Nerea Rodríguez sale corriendo ante las preguntas sobre su supuesta relación con Miguel Ángel Silvestre

Hace unos días salía a la luz que Nerea Rodríguez y Miguel Ángel Silvestre habían tenido un encuentro durante sus vacaciones en Ibiza tras un "tiempo flirteando fuertemente".

Una información que se encargaban de dar en exclusiva en su pódcast las Mamarazzis (Laura Fa y Lorena Vázquez) y que ponía a los protagonistas en el punto de mira aunque de momento ellos se han querido mantener al margen y no dar declaraciones.

De hecho, en una de sus últimas apariciones públicas, Nerea Rodríguez hacía un poco de oídos sordos cuando le preguntaban por este affaire ibicenco con el actor de Sin tetas no hay paraíso.

La cantante literalmente salía corriendo cuando el reportero de Europa Press le hacía la temida pregunta: "¿Es cierto que ha habido un affaire con Miguel Ángel?". Ella miraba tímidamente pero rápido decidía hacer caso omiso a esta cuestión y seguir como si nada hubiese pasado.

Nerea Rodríguez esquiva a la prensa | Europa Press

La supuesta relación de Nerea Rodríguez y Miguel Ángel Silvestre

Al parecer, Nerea y Miguel Ángel comparten grupo de amigos o tienen ciertos amigos en común. Una situación que hizo que se estuvieran intercambiando mensajes desde hace un tiempo terminando con este encuentro en Ibiza.

Unos rumores que salen a la luz después de que el actor rompiese su relación de casi dos años con Rebeca Toribio. Así lo contaba ella en ese momento en Instagram: "Miguel Ángel y yo llevamos un tiempo separados. Pero ante todo somos una familia y pido respeto para ambos".

A partir de ahí, el actor quedaba en el punto de mira hasta que las Mamarazzis confirmaron que se había visto con Nerea en Ibiza.