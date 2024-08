Enrique del Pozo asegura que Álvaro Muñoz Escassi ha estado con un conocido actor: "Le hacía sentir especial"

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el gran protagonista del verano tras su polémica ruptura con María José Suárez. Y continúan saliendo testimonios sobre más relaciones que podría haber mantenido el jinete...

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez | GTRES

Ahora ha sido Enrique del Pozo el que ha revelado que Escassi habría tenido varios encuentros con un popular intérpretede nuestro país. "No vengo a faltarle el respeto. Él hace una entrevista y habla abiertamente diciendo que ha hecho de todo, y dice que no es bisexual. Entonces este amigo se queda de piedra porque ha tenido una historia muy afectiva con él", asegura.

Enrique del Pozo, en exclusiva para Europa Press | Gtres

Sin desvelar, por el momento, la identidad de este amigo porque está inmerso en el rodaje de una súperproducción cinematográfica y no quiere que se hable de él, el tertuliano sí ha dejado algunas pistas con las que algunos no han tardado en unir hilos: "Es uno de los grandes actores de este país, tiene un cuerpo parecido al suyo y son más o menos de edad, un poco más joven. Él me dice que en un futuro puede que lo diga, pero que en este momento vamos a dejarlo de momento ahí".

Álvaro Muñoz Escassi posando para la prensa | Gtres

"Escassi siempre le hacía sentir especial a mi amigo, le daba esperanza. Mi amigo sentía por Escassi, pero esto él no lo hace por despecho" ha añadido.

Unas declaraciones que ha ofrecido ante las cámaras de Europa Press, afirmando que los encuentros entre el jinete y el intérprete habrían sido "afectuosos, sensibles, cariñosos, bastantes veces con él". "Sé que se han querido bastante. Es un actor muy importante de este país" ha deslizado sin dar su nombre.

Y lejos de quedarse ahí, Enrique ha asegurado que tiene pruebas de lo que dice: "Yo las tengo de la persona, con que me lo diga esta persona, yo cuando digo las cosas...".