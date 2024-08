Blanca Romero se pronuncia tras los rumores de escapada con Álvaro Muñoz Escassi: "Amigo, ¿dónde estás?"

Álvaro Muñoz Escassi vuelve a estar en el punto de mira después de que le relacionaran con Blanca Romero tras unas imágenes que publicaba la actriz en su Instagram.

La modelo estaba en Colombia y los seguidores de ambos se percataron que el jinete también estaba de vacaciones en el país sudamericano.

Se desconocía si estaban juntos en una escapada o si era mera coincidencia, pues Blanca Romero mencionó en el pasado que tuvo un breve romance con él hace años, aunque en la actualidad tengan buena relación.

Incluso, María José Suárez fue preguntada recientemente por las cámaras de Europa Press si sabía algo de este asunto. Así las cosas, ha sido la propia Blanca quien ha despejado las dudas en sus redes sociales.

La actriz tiraba de ironía y, mencionando al jinete, decía: "Amigo, dónde estás. Que dicen que estamos juntos en Cartagena y no te veo. ¿En qué isla estás? Que voy nadando, ¡Alvarín!".

Historia de Instagram de Blanca Romero | Instagram @blancaromeroe

"No coincidimos, me cago en la mar, pero a punto estuvimos, por muy poco. No he tenido el placer de encontrarme aquí con mi gran amigo, Álvaro", aclaraba, bromeando en otra historia que quizás un muchacho que pasaba remando era el jinete. A juzgar por la reacción de Álvaro, que compartió esta historia en su perfil, le hizo bastante gracia.

Otro rumor más desmentido que, al menos, se lo toman con humor sus protagonistas.