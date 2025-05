Elisabeth Reyes se muda de casa tras su separación de Sergio Sánchez: "No está siendo fácil"

Tras más de 12 años de amor, Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez ponían fin a su matrimonio. Una inesperada separación que la modelo confirmaba a la revista Diez Minutos en diciembre de 2024.

La ex Miss España y el exfutbolista contrajeron matrimonio en 2014 y son padres de una niña, Adriana, de siete años.

Boda de Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez | Gtres

Una separación cuyo motivo, tal y como ella misma confesó, se debió al desgaste que habían sufrido como pareja.

Y ahora, cinco meses después de anunciar su ruptura, la modelo ha dado un nuevo giro en su vida mudándose de casa. A través de sus redes sociales, la ex Miss España 2006 compartía dos stories mostrando el caos que siempre genera una mudanza.

La mudanza de Elisabeth Reyes | Instagram

Y minutos después, lanzaba otra publicación donde se sinceraba con sus seguidores confesando que "no está siendo fácil pero me siento afortunada y agradecida por la familia que tengo" y dando las gracias a todos aquellos que la están ayudando en estos difíciles momentos: "A mis amigos por cada llamada, por estar y por darme fuerza cada vez que sentía que no podía más... A ti mamá y a ti hermano, no tengo vida para agradeceros tanto... Por no soltarme de la mano y por toda vuestra ayuda... No sé qué haría sin vosotros... y a todos los que habéis tenido un segundo para escribirme darme apoyo y por vuestras palabras de cariño".