Elena Tablada habla sobre su dolorosa separación de Javier Ungría: "Las excusas fueron tan crueles"

A mediados del pasado mes de agosto, Elena Tablada sorprendía con un inesperado comunicado donde anunció su separación de Javier Ungría tras seis años de relación y una hija en común. Pese a que entonces afirmó que "no" había habido ningún motivo especial que fuera el detonante de su ruptura, la diseñadora se ha sincerado por primera vez junto a la revista ¡HOLA! en exclusiva sobre su delicada separación y sobre las razones que marchitó ese amor que ella creía que sería para siempre.

Inmersa en "un proceso de sanación", la influencer asegura que "he llorado mucho y ha sido enriquecedor llorar y ver que en la vida nada es eterno. Hay que darse cuenta de que hay personas que tienen una fecha de caducidad" y ha reconocido que su amor "no era lo suficientemente fuerte" por lo que "lo mejor" era dejar ir para dar paso a "cosas nuevas".

Sobre si en el tiempo en el que ambos han estado separados ha habido algún tipo de intención de solucionarlo, la joven reconoce que "ha sido muy montaña rusa y, luego, los egos juegan un papel importante", confesando que lo que en su día "pensaba que era ideal" resultó que "dejaba mucho que desear".

"Lo que pensaba que era una desgracia, porque me rompió en mil pedazos, te das cuenta de que forma parte del plan de Dios, que ese plan es completamente perfecto y que tengo que agradecer lo que me ha pasado", admite sin miedo a expresar "que me rompió el corazón", convirtiéndose así en un duelo "que ha sido más difícil incluso que cuando se murió mi abuela" pero del que como aprendizaje se ha encontrado a sí misma.

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

"Es un proceso lento y doloroso, pero me he sabido dar el valor a mí misma, sin que ese valor dependa de cómo me valora otra gente. Me perdoné a mí misma y me liberé", reconoce abriéndose en canal sobre una separación de la que ya han empezado los trámites de divorcio pero del cual asevera que "aún no" lo han firmado.

El hecho de ser "una persona de valores familiares muy fuertes" sumado a que tras su relación con David Bisbal sintió que "se terminó desestructurando una familia" quizás hayan sido los motivos por los que fue "muy terca queriendo seguir adelante con mi matrimonio", tanto que se dio cuenta "de que estaba dispuesta a tragar todo lo que fuera y a pasar todo lo necesario para que mi familia no se rompiese".

¿Le ha defraudado Javier Ungría? Pese a que intenta no tomárselo como "una decepción" sino como "una revelación" asegura que "sí": "Hay personas que son de una manera y personas que son de otra y, por mucho que intentemos que sea diferente, esa persona es así, yo no puedo cambiarla. Al fin del día, las personas se conocen mejor por cómo se van que por cómo llegan".

En cuanto a cómo ha sido su relación con el empresario, que al poco tiempo de su ruptura fue visto con otra mujer, durante estos meses separados, Elena Tablada revela que no puede explicarlo "mucho" puesto que no lo sabe: "Sigue sin ser cristalina. Intento entender las cosas por mí misma, pero hay cosas que no sé".

Sobre si existieron terceras personas, la diseñadora de joyas explica que eso "no tiene importancia alguna para ella", de hecho sostiene que ello lo hubiera hecho "todo más fácil y sano": "Las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible".