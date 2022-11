Elena Tablada habla sobre cómo se siente tras las fotos de Javier Ungría con otra mujer: "Hay que avanzar y afrontarlo"

Elena Tablada ha regresado de Miami tras unas vacaciones que le han servido para afrontar con ánimos renovados las imágenes de Javier junto a otra mujer y la diseñadora ha roto su silencio ante los micrófonos de Europa Press en exclusiva: "Me gustaría que los tiempos hubiesen sido diferentes y no estar casados, pero bueno, la vida me lo ha puesto así y así es como hay que avanzar y afrontarla", ha confesado visiblemente afectada.

"Todo tiene su proceso", ha reconocido al preguntarle cómo está afrontando todo esto, y la actitud con la que su todavía marido habría dejado claro que ya no piensa en dar una segunda oportunidad a su amor, dejando claro que en estos delicados momentos, más allá que en sí misma, "estoy enfocada en mis hijas y la felicidad de mis hijas".

Tras seis años de amor y una hija en común, Elena anunciaba el pasado mes de agosto su separación de Javier Ungría. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, la diseñadora revelaba que habían decidido "dar un pare para poder respirar y comprobar en qué consiste realmente la felicidad", dejando en el aire una posible reconciliación: "El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre. Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos", añadía.

Una separación que parece definitiva después de ver a Javier Ungría en actitud cómplice con otra mujer en la noche madrileña. "Está muy afectada y triste por la situación. Es algo que podría haber llegado, pero no le deja de sorprender la acitud de Javier, ya que todavía siguen casados y no existen trámites de divorcio", revelaba el periodista Saúl Ortiz tras hablar con la ex de David Bisbal.

Además, el entorno de Elena aseguraba que el matrimonio habría pactado "ser discretos" en el caso de que alguno de los dos "encontrase a alguien especial". Y de ahí la decepción de la diseñadora con el padre de su hija Camila, de quien no se esperaba algo así.

