El mensaje de Elena Tablada a su abuela fallecida: "Gracias por destruir mis planes antes de que ellos me destruyeran a mí"

Elena Tablada ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo recopilatorio de diferentes momentos de la vida de su abuela, Elena Moure, con motivo del segundo aniversario de su muerte. La diseñadora de joyas ha acompañado estas imágenes con unas emotivas palabras a "la mami", como la llamaban cariñosamente: "Dama a la altura de cualquier problema, con la caricia más profunda y el brindis más resiliente. Una auténtica dama con todos los atributos de mujer perfecta. Es un verdadero privilegio ser parte de ti. Te siento...", ha comentado Elena.

La muerte de su abuela supuso uno de los momentos más difíciles en la vida de Elena Tablada. "La mami", que murió a causa de la COVID-19, ha estado siempre muy presente en su familia. La influencer siempre ha mostrado un cariño de lo más especial hacia su abuela, además de compartir la conexión que existía entre ella y sus hijas Ella y Camila.

Por ello, en el segundo aniversario de su muerte no ha querido dejar de mostrar el amor y respeto que le sigue teniendo y siempre le tendrá a su abuela: "Gracias por traspasarme la fuerza y el valor para sobrepasar cualquier obstáculo que me pueda poner la vida y resurgir como el ave fénix o, mejor dicho, como tú. Gracias por enseñarme a aceptar y soltar y, gracias por destruir mis planes antes de que ellos me destruyeran a mí...", ha escrito la diseñadora de lo más sentimental como pie de foto.

Son muchos los conocimientos que Elena ha adquirido de su abuela y parece que algunos le han marcado de forma definitiva: "Desde lejos, te pienso y te recuerdo con todo ese amor que dejaste en mi corazón", ha concluido Elena en el post.

