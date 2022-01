Elena Furiase se plantea un radical cambio de look después de dar a luz a su segundo hijo

El pasado cinco de enero salía a la luz que Elena Furiase está esperando su segundo hijo junto a Gonzalo Sierra. Una emocionante noticia que desvelaba en exclusiva la revista '¡HOLA!' y de la que posteriormente recibíamos la confirmación por parte de la orgullosa abuela, Lolita Flores, con un revelador ''voy a ser abuela''.

Una confirmación que, dos días más tarde, vino de la mano de la protagonista que, a través de sus redes sociales, anunciaba de lo más ilusionada que estaba ''de tres meses''. Una buena nueva que, tal y como ella misma confesó, no quiso anunciar hasta entonces porque ''los tres primeros meses son complicados''.

Desde entonces, la actriz ha ido presumiendo tanto de sus primeras curvas premamá como de su incipiente barriguita de embarazada que crece a pasos agigantados: ''Madre mía, cómo se nota todo antes en el segundo embarazo… así estaba yo de casi 5 meses con Noah… tardó un siglo en salirme la tripa… y ahora… ¿Os pasa lo mismo mamás 'de segunda'?'', escribía junto a un posado luciendo su ya notable tripita.

El radical cambio de look al que Elena Furiase plantea someterse tras dar a luz

Una etapa de lo más dulce protagonizada por todo tipo de cambios y revoluciones. Por eso, no es de extrañar que ahora la intérprete de 'El Internado' se haya planteado realizarse un radical cambio de look.

Tal y como expresaba junto a una fotografía donde oculta parte de su pelo bajo el jersey consiguiendo así una melena mucho más corta: ''¿Me la corto?… la melena…'', le preguntaba a sus seguidores.

Una imagen que, sin duda, ha recibido una infinidad de aprobaciones a un cambio de lo más favorecedor: ''Vas a estar guapísima, sea como sea'', ''Tú estás guapa de todas las maneras'' o ''Te queda muy bien petiteta'', son los comentarios de Natalia Sánchez, Adriana Abenia y Marta Torné, respectivamente.

Sin embargo, Esmeralda Moya le aconsejaba: ''De las dos maneras preciosa, pero disfruta de melenón, en el embarazo el pelo está ideal! Tq''. Un mensaje que Elena parece haberse tomado al pie de la letra pues no será hasta después de dar a luz cuando decida dar un paso al frente.

''Bueno, aunque hemos tenido más 'síes' que 'noes' a lo de cortarme la melena, os digo que ahora mismo no me la voy a cortar. Pero es que me ha hecho gracia que al ponerme el jersey se me ha quedado el pelo así tipo bob'', comentaba Furiase, que explicaba el motivo por el que prefiere esperarse: ''Ahora no, porque ahora la melena con el embarazo se nos pone ahí Beyonce. Pero cuando dé a luz... Ahí sí, que ahí se cae el pelo''.

