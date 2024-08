Duro golpe para Mariah Carey: pierde a su madre y hermana el mismo día

El mundo del entretenimiento ha sido sacudido por una devastadora noticia: Mariah Carey, una de las cantantes más icónicas y reconocidas a nivel mundial, enfrenta una tragedia personal de magnitudes inimaginables. El pasado fin de semana, la cantante anunció a través de un comunicado exclusivo para la revista People que tanto su madre, Patricia Hickey, como su hermana mayor, Alison Carey, fallecieron el mismo día. Esta doble pérdida ha dejado a la artista sumida en el dolor y en la tristeza más profunda.

Mariah Carey expresó su profunda tristeza al confirmar la noticia: "Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", comentó. La cantante, conocida por su poderosa voz y su emblematico tema All I Want for Christmas Is You, añadió: "Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil".

Mariah Carey | Gtres

Así era la relación con su madre y hermana

En El significado de Mariah Carey, sus memorias publicadas en 2020, la cantante confesó que la relación con su madre ha sido una mezcla de altibajos a lo largo de los años. Patricia, quien fue cantante de ópera y profesora de canto, tuvo un papel fundamental en los primeros pasos de Mariah en la música, siendo su primera mentora. Sin embargo, a lo largo de los años, la relación entre madre e hija fue distanciándose, aunque en los últimos tiempos, según varias fuentes cercanas a la familia, se había vuelto más estrecha y conciliadora.

Publicación por el Día de la Madre | Instagram @mariahcarey

Por otro lado, la relación de Mariah con su hermana Alison siempre fue más tensa y complicada. Alison Carey, de 63 años, tuvo una vida marcada por problemas personales que incluyeron luchas contra la adicción y episodios de enfermedad que afectaron su vínculo con la cantante. A pesar de estas dificultades, la muerte de Alison representa una pérdida significativa para Mariah, quien ha perdido a uno de los miembros más cercanos de su familia. Diversos medios estadounidenses han informado que Alison falleció tras un tiempo ingresada en cuidados paliativos, debido a complicaciones en la función de uno de sus órganos.

El dolor de Mariah

Aunque Mariah Carey no ha querido proporcionar más detalles sobre las muertes, las causas y las circunstancias, este doble golpe ha dejado a Mariah Carey enfrentando un dolor indescriptible. A pesar de su fama y éxito global, Carey siempre ha sido una figura que ha mostrado su vulnerabilidad, especialmente en sus canciones que tocan temas de amor, pérdida y redención. Esta tragedia seguramente marcará profundamente su vida y, posiblemente, su arte en el futuro.

La pérdida simultánea de su madre y su hermana coloca a Mariah en una posición emocionalmente difícil, teniendo que procesar la muerte de dos personas que, independientemente de las complejidades de sus relaciones, fueron figuras clave en su vida.

Pide respeto

En su declaración, Mariah Carey también hizo un llamamiento al respeto por su privacidad en estos momentos tan delicados. La cantante, que a lo largo de su carrera ha lidiado con la presión de la fama y la constante atención mediática, ahora busca refugiarse en el silencio y en el apoyo de sus seres queridos más cercanos.

La noticia ha resonado fuertemente entre sus fans y en la industria musical, generando una ola de condolencias y muestras de apoyo hacia la cantante.