¿Cuánto gana Mariah Carey cada vez que suena su canción navideña?

Desde el año 1994, la canción estrella de cada Navidad es ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey. El tema navideño de la cantante neoyorkina ha batido todos los récords habidos y por haber y este año ha sido la primera canción de Navidad que consigue un billón de reproducciones en streaming en todo el mundo.

Este éxito ha hecho que Carey se haya llevado el certificado de diamante de la RIAA. La cantante lo ha celebrado en Instagram haciendo un guiño al tema que Marilyn Monroe hizo famoso en ‘Los Caballeros las Prefieren Rubias’: “Diamonds are a girl’s best friend”.

Conociendo el tirón que tiene el tema estrella de su álbum ‘Merry Christmas’, Mariah lo ha ido actualizando a lo largo de los años. En 2011, lanzó un videoclip donde versionaba la canción con Justin Bieber y en 2020 lanzó otro en solitario bajo el lema “Make My Wish Come True Edition”.

Y la pregunta es: ¿cuánto dinero ha ganado Carey con este single?

La canción de 60 millones

La canción cuya creación tan solo le supuso 15 minutos -así lo afirmó la artista en su documental de Amazon Music-, es la más rentable de toda su carrera profesional. Según ‘The Economist’, Carey ha ganado más de 60 millones de dólares (53 millones de euros) desde el día de su lanzamiento, el 29 de octubre de 1994. Y esta cifra es solo por los derechos de autor.

Aparte, las ganancias de ‘All I Want For Christmas Is You’ por distribución, reproducción y uso superan, según el medio especializado en economía, el millón de dólares anuales. Esto elevaría la cifra total que se ha embolsado Carey hasta el momento a 87 millones de dólares.

Además, también hay que sumarle el dinero que ha ganado por sus actuaciones navideñas (que no son pocas), sus apariciones en televisión, su participación en eventos, publicidad y merchandising.

Su campaña más reciente ha sido con McDonalds, con quien ha lanzado un menú de Navidad, al más puro estilo Aitana:

Actualmente, Mariah Carey es la 21ª cantante más rica del mundo según las listas ‘Forbes’. Se estima que su patrimonio neto es de 320 millones de dólares a día de hoy.

El drama detrás del single

En el documental de Amazon Music, Mariah Carey desveló que este single tan alegre y romántico, realmente le sirvió para desahogarse. La artista explicó que ella siempre había anhelado una “Navidad perfecta”, ya que su “familia disfuncional” se había encargado de “arruinársela” cada año.

Los padres de Carey se divorciaron cuando ella y su hermano eran pequeños y su madre tuvo que tirar sola hacia delante. Ella era la única que intentaba salvar las Navidades de la pequeña Mariah: "No teníamos mucho dinero y ella nos envolvía fruta o lo que quiera que se pudiese permitir. Y yo siempre pensaba: Cuando sea mayor no voy a dejar que esto pase, voy a hacer que la Navidad sea perfecta cada año”. Y así lo hizo. Actualmente, Carey alegra las Navidades a familias de todo el mundo a la vez que alegra su bolsillo.

"Tengo una gran conexión emocional con las Navidades, nunca ha sido por los regalos, sino por el sentimiento optimista que se da en estas fechas”, añadió en el documental la cantante. Ese fue el motivo por el que lanzó su exitoso álbum navideño.

Si eres de las pocas personas del mundo que aún no ha visto el videoclip original, publicado en YouTube en 2009, aquí te lo dejamos. ¡Ya tiene más de 700 millones de reproducciones!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

El vídeo de Mariah Carey con su hija que demuestra que cada vez se parece más a ella: "¿Y creíais que yo era la diva?".