Mariah Carey se sube a los tacones para hacer deporte y se ríe de las críticas recibidas a través de un vídeo viral

Mariah Carey, una de las figuras más reconocidas del mundo gracias a su voz, su estilo y su personalidad, se ha convertido en la protagonista indiscutible de las redes sociales después de compartir un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. En él, de forma sarcástica y sin perder el humor que la ha hecho aún más icónica, la cantante ha querido dar portazo a todos los comentarios negativos que ha recibido en las últimas semanas por sus looks para entrenar.

Mariah Carey en la gala Tmall 11.11 Global Shopping Festival 2018, en Shanghai (China). | Gtres

La artista ha sido vista en varias ocasiones entrenando en el gimnasio con looks que algunos consideran demasiado extravagantes. Por ejemplo, en una ocasión llevaba un mono de látex y botas de plataforma que sus seguidores consideraron inapropiados para hacer deporte. Desde entonces, las críticas no han cesado, y la mejor forma que se le ha ocurrido a la cantante de responder ha sido mediante el humor.

Es por ello que la intérprete del hit mundial All I Want For Christmas Is You ha reaparecido con una publicación luciendo un vestido dorado y brillante, acompañado de unos tacones a tono, para hacer deporte en una de las máquinas de su gimnasio: "Soy Mariah Carey y por supuesto que este es mi conjunto para entrenar". De fondo, suena una canción suya, Obsessed, que va cantando a la vez que actúa de esta manera.

La siguiente escena es directamente en su cama y, mientras la cantante descansa despreocupada, sus asistentes la peinan y maquillan. Una vez más, utilizando el humor para responder a todo aquel que ha dejado caer que Mariah Carey no es capaz de arreglarse por sí sola sin contar con su equipo de profesionales.

Tras esto, vuelve a aparecer con actitud relajada, ataviada con gafas de sol y leyendo su propio libro, The Meaning of Mariah Carey. Porque hay haters que apuntan que la artista es tan egocéntrica que lo único que lee en sus ratos libres es su propia historia. Una vez más, Mariah ha respondido con humor. Y para finalizar este vídeo que no ha tardado en hacerse viral, la cantante aparece junto a sus perros, los cuales están recibiendo un masaje, dejando entrever que ella no es la única estrella.

Y es que, Mariah ha demostrado que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y que no le importan en absoluto los comentarios ajenos que solo critican su forma de vida. Una vez más, este gesto de la artista ha sido muy aplaudido por sus más fieles fanáticos, subrayando que es "ICÓNICA".