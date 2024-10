Dulceida revela las complicaciones que sufrió durante su parto y lo que no esperaba: "Me frustré bastante"

Dulceida y Alba Paul ya son mamás. El 15 de octubre, ambas confirmaron una de las noticias más esperadas del mundo influencer desde que el pasado abril desvelaran que estaban esperando un bebé. Su hija, Aria, así como Dulceida, se encuentran sanas y en casa.

Sin embargo, entre todos los mensajes de cariño y la felicidad de su maternidad, Aida Domenech vivió una polémica por mostrar una conocida marca de fuet con su hija en brazos sin marcar que era un contenido publicitario. Poco después, ella misma se encargó de explicar todo en sus redes.

La foto de Dulceida con el fuet | Instagram @dulceida

Ahora, unos días después de su parto, la influencer ha contado todos los detalles del proceso y los contratiempos que sufrió. Dulceida respondió en sus stories de Instagram a varias preguntas de sus seguidores, entre ellas, sobre cómo se encontraba. La empresaria usó palabras como "maravilla", "increíble", "una pasada", "exploto de amor" o "lloro de felicidad" para describir el día del nacimiento de su hija.

No obstante, al día siguiente cambió su percepción. Dulceida ha explicado que se puso de contracciones el día de antes hacia las 20:00 horas en su casa, las cuales le venían cada 20 minutos. Junto a Alba, estuvo haciendo sus ejercicios de relajación hasta que de madrugada se fue al hospital con contracciones cada 5 minutos. Pero había un problema: "No dilataba".

"Me ha pasado lo mismo que le pasó a mi madre conmigo, que no dilataba nada, que fuerte", ha confesado. Finalmente, a primera hora de la tarde siguiente se puso de parto y le tuvieron que hacer cesárea: "En mi cabeza, esperaba que fuera un parto vaginal, pero no pudo ser. Me hicieron cesárea, la pequeña nació a las 18:20 de la tarde. Al día siguiente me frustré bastante porque no me podía levantar, no podía estar con la bebé, no le podía cambiar el pañal", ha lamentado por no poder ayudar mientras estaba recuperándose del procedimiento.

Finalmente, la influencer ha asegurado que ahora le vuelve a parecer una maravilla todo lo vivido, para después compartir varias imágenes de su parto y los primeros instantes de vida de Aria.

Dulceida, de parto, y Alba Paul | Instagram @dulceida

"De momento bien, lloro todo el rato de felicidad y tengo muchos miedos, pero siento que estamos viviendo el momento más mágico de nuestras vidas", ha descrito Dulceida.