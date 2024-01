Dulceida y Alba Paul muestran su nueva casa en Madrid: "Donde seguiremos creando nuestra historia"

Dulceida y Alba Paul han decidido "seguir creando su historia" en Madrid, en un nuevo piso que han mostrado a través de Instagram. La pareja, que retomaba su relación a mediados de 2023 tras una pausa de casi dos años, ha decidido cambiar de aires e instalarse en la capital, donde se concentra la mayor actividad del mundo de los creadores de contenido. Allí, lejos de los suyos, pues ambas son catalanas, han conseguido tener un piso que ya llaman "hogar".

¿Cómo es el piso de Dulceida y Alba Paul?

Lo primero que nos llama la atención al ver el piso es la presencia de paredes blancas y un suelo de tono gris claro, proporcionando una sensación de luminosidad y amplitud en todo el espacio.

En el salón, el cual se presenta inicialmente, se observa una elección de muebles minimalista. Destaca un espacioso sofá en forma de "L" en tono beige, complementado con cojines en tonos marrón claro y mantas a juego. Una alfombra blanca adorna el suelo, y una mesa baja de madera se encuentra decorada con libros ornamentales, velas y un jarrón con tulipanes naranjas. Además, un candelabro a juego con las flores complementa la decoración de este mueble.

Al otro lado de la sala, vemos un mueble de salón hecho a medida que abarca toda una pared, ofreciendo estantes para exhibir trofeos y recuerdos compartidos. Aunque inicialmente colocaron la televisión en esta área, finalmente decidieron acercarla al sofá utilizando un trípode elegante, como explicó Dulceida en sus stories.

Salón de Dulceida | Instagram

A través de arcos de madera, la transición desde el salón conduce a una cocina espaciosa, manteniendo la misma paleta de colores que el salón: blanco, beige y madera. Algunos electrodomésticos se encuentran ocultos en armarios blancos, y una larga isla con cuatro taburetes proporciona un espacio para las comidas diarias. Aquí comprobamos el diseño diáfano del hogar, lleno de aberturas que permiten que la luz se cuele en cada rincón del apartamento.

Desde la cocina, se accede al dormitorio principal, que parece contar con una puerta corredera. En ella, se destaca una pared de obra vista, un armario blanco de gran tamaño y mesitas de noche blancas. Separado solo por un arco de madera, se encuentra un espejo con marco negro y un sillón de piel, junto a un tocador que expone todos los productos cosméticos y de maquillaje de Dulceida. Este mueble incluye un lavabo incorporado.

El baño, separado del resto de la habitación por una pared que no llega al techo, presenta un mueble con lavabo decorado con flores y una ducha con pared de azulejos amarillos.

Baño de Dulceida | Instagram

Finalmente, el vestuario de Dulceida, diseñado y montado por su padre, se convierte en un espacio más cargado del hogar, y no es de extrañar con la de ropa que ha acumulado la influencer en toda su trayectoria en este mundo. También cuentan con una habitación de invitados, hasta el momento no ha sido mostrada, ya que aún no está completamente lista.