Dulceida, la reina del Ginger Beer Hair con su radical cambio de look

Como todo, las tendencias capilares también cambian. Y si el año pasado se llevaban los rubios y corte bob, este año el Ginger Beer ha llegado pisando con fuerza. Un concepto muy escuchado en el mundo de la belleza pero, sobre todo, en las redes sociales. Laura Escanes se atrevió con él, Anita Matamoros fue una de las más atrevidas con el cambio y ahora, Dulceida, se ha aventurado a apostar por esta tonalidad que no le podía sentar mejor.

Después del hype creado con su cambio de look, Aida Domenech ha sorprendido compartiendo un post en el que luce un pelo mucho más anaranjado que ha conseguido gracias a Wella Professionals. Un giro radical de su pelo que, como ella misma ha confesado, llevaba queriendo mucho tiempo aunque no se había atrevido a dar el paso antes.

"Pareces una super heroína de Marvel", ha sido el comentario de Violeta Mangriñán en el post, aunque han sido muchos los seguidores de la influencer los que le han buscado rápido un parecido. Eso sí, aplaudiendo este cambio radical que ha favorecido a su tono de piel y a la luminosidad que aporta. ¿El más repetido? Jessica Rabbit, y parece que le viene como anillo al dedo en vísperas de carnaval.

Este color se consigue con una mezcla de rojo y sutiles toques de oro y cobre, llegando a un color pelirrojo que queda muy natural incluso en aquellas personas con un tono oscuro de pelo. Una de las primeras incluencers en sumarse a la tendencia fue Raquel Reitx y, desde entonces, no se ha deshecho de este tono que queda bien a la gran mayoría de personas que se atreven con él.

Dulceida y Alba Paul en el concierto de David Bisbal | Gtres

Tras sorprender en las redes sociales, Dulceida ha reaparecido ante las cámaras con este tono de pelo en el concierto de Los 40 Básico Santander de David Bisbal en el madrileño Teatro Eslava. Allí, además de acaparar todos los flashes con su nueva imagen, ha opinado para los micrófonos de Europa Press sobre el tema Zorra que representará a España en Eurovisión; una canción muy polémica que ha recibido el apoyo de Pedro Sánchez y ahora también de la influencer.

Reconociendo que no la ha oído entera porque ha estado muy liada, Dulceida se ha posicionado a favor del tema y ha aplaudido que sea esta la canción que nos represente en el festival de la música: "La verdad es que estoy muy poco puesta. He escuchado trocitos, no la he escuchado entera, no me matéis, pero me parece muy bien (…) Es una canción muy libre".