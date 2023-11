Dulceida pide no referirse a Ana Legazpi como su ex: "Yo vivo el presente, que es muy bonito, y mi futuro lo será más"

Dulceida ha roto su silencio. Desde hace unas semanas, su nombre ha sido puesto en la palestra después de que Ana Legazpi -vocalista del grupo Marlena- sacase la canción Red Flags en la que lanza numerosos dardos hacia la influencer.

La cantante estaría dolida por el final de su relación con Dulceida y la posterior reconciliación de esta con Alba Paul. Pues, cabe recordar que a principios de 2023 retomaban su historia de amor. "A mí me sobran las ganas y a ti follows de Instagram. Lo que hacíamos lo tengo todo guardado. Aposté por ti, no tiraste ni el dado. Lo que hacíamos, dos años a mi lado para volver a su lado" o "Tan dulce como tu nombre, pero me amarga pensar lo que podría haber pasado, pero no llegó a pasar", son algunas de las frases de la canción de Ana.

Ahora, la creadora de contenido se ha pronunciado para los micrófonos de Europa Press en su última aparición, durante la presentación del documental de María Pombo: "Al final somos compañeras, conozco a casi toda su familia y yo encantada de estar aquí".

Bajo el lema del documental, qué es sagrado para Dulceida: "Para mí son sagrados los míos, mi familia, mis amigos y mi mujer, que nadie me los toque". Y es que, dicen que las segundas oportunidades no funcionan, pero la influencer no está de acuerdo y a los hechos se remite: "Lo estamos demostrando. Estamos contentas, con muchos proyectos de futuro. Impaciente es la palabra".

Dulceida en la presentación del documental de María Pombo | Gtres

Pero no ha sido un camino fácil. En esta segunda oportunidad, Dulceida ha tenido que enfrentarse a las indirectas de Ana Legazpi, con quien presuntamente tuvo un affaire durante el año que no estuvo con Alba. No obstante, no la considera su ex y así lo ha dejado claro a las cámaras: "No la llames así. Yo ya lo dije el otro día, yo no hablo de los demás. Si ellos lo necesitan, siempre lo digo cuando he tenido polémicas, si ellos lo necesitan que lo hagan. No seré yo quien lo haga. Yo vivo el presente, que es muy bonito, y mi futuro lo será más".