Dulceida aclara por qué no vive con Alba Paul tras su reconciliación: "Es un tema que me agobia bastante"

Dulceida ya está de vuelta tras un par de semanas de viaje en la Casa IN. Un lugar en el que ha disfrutado de una gran cantidad de actividades con los miembros que pertenecen a su agencia de representación, la cual tiene sede en Barcelona y Madrid, y esta última ha sido reformada hace poco, creando un bonito espacio de trabajo.

Ya desde casa, la influencer ha confesado que tras la resaca emocional del viaje le tocaba poner lavadoras y volver a organizar maletas para su próximo destino, pero después de un tiempo sin interactuar con sus seguidores, ha decidido realizar un 'Preguntas y Respuestas' en el que ha realizado alguna que otra confesión, tanto sobre su relación con Alba, como asuntos familiares desconocidos hasta el momento.

Las primeras preguntas que ha respondido la influencer han estado relacionadas con el verano, sus planes y próximos destinos, pero sin duda una de las cuestiones más sorprendentes ha sido en relación a su familia, en concreto a sus padres. Y es que desde que comenzó a ser un personaje público, Dulceida había mostrado en numerosas ocasiones a sus padres y a su hermano, por lo que eran rostros de lo más conocidos para sus seguidores, pero al parecer algo ha cambiado durante el último tiempo.

A pesar de que muchos usuarios no eran conscientes, muchos otros habían percibido un cambio en la relación de sus padres,por lo que no han dudado en preguntar a la influencer sobre la relación de sus padres: "Hola, ¿tus padres se han separado? ¡Ya no lo vemos tanto por aquí! Eres genial".

Una cuestión sobre la que Aida ya se ha visto preparada para contestar, tal y como ella ha explicado: "De las preguntas más repetidas por aquí de hace tiempo... Se separaron hace años, pero mantienen muy buena relación. Nunca os he hablado del tema ni respondido porque me costó bastante aceptarlo y me sentía egoísta, pero ¡ya está! Son los mejores juntos y separados y lo que han creado es para siempre jjjj".

Dulceida confirma que sus padre se separaron hace años | Instagram

El resto de cuestiones han estado relacionadas con Alba, y es que ya se sabe que el pasado mes de abril, Dulceida y Alba Paul retomaron su relación año y medio después de romper. Una noticia que enloqueció a muchos de su seguidores, quienes no podían estar más felices con su reconciliación.

Hace unas semanas, la propia Dulceida confesó en un 'Preguntas y Respuestas' de Instagram que haber retomado su relación no había sido fácil, y que habían tenido muchas conversaciones difíciles hasta llegar al punto en el que están actualmente.

Después de confesar que no había llevado bien la separación de sus padres, y que por eso no había hablado ni respondido cuestiones sobre el tema, Dulceida ha continuado resolviendo las dudas que sus seguidores tenían. Como Aida había explicado que se encontraba en casa, los usuarios tenían la duda de si habían vuelto a vivir juntas.

Una cuestión que la influencer ha respondido con la mayor sinceridad. "No como tal pero casi siempre estamos una en casa de la otra. Es un tema que me agobia bastante porque nos separamos para cambiar maletas ahora, por trabajo otras y porque cada una tiene sus cosas en sus pisos. Estamos esperando para no hacer ninguna mudanza ya que queremos buscar una casita juntas".

Parece que por el momento no viven juntas, a pesar de que las ganas de volver a convivir son más que evidentes, tal y como ha demostrado Dulceida en sus palabras. A pesar de que pasen mucho tiempo la una en la casa de la otra, por el momento viven separadas, pero su idea principal es crear un hogar juntas en un futuro no muy lejano.