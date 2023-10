Dulceida habla sobre su reconciliación con Alba Paul: "A veces hay que luchar un poquito"

El pasado mes de abril, Dulceida y Alba Paul anunciaron a bombo y platillo haberse dado una segunda oportunidad. Volvieron a compartir la vida y, desde entonces, no han ocultado su felicidad.

Una reconciliación de la que ahora la influencer ha dado más detalles. Lo ha hecho para los micrófonos de Europa Press durante los premios Forbes Best Content Creators 2023, a los que ha acudido sola por un motivo: "Yo tenía una campaña antes. Ella se ha ido antes, pero estábamos las dos en casa".

Dulceida en los premios Forbes Best Content Creators 2023 | Gtres

Pese a no haber sido un camino fácil, tal y como Dulceida ha mostrado en su propio documental, ha sido necesario. "Si tienes una relación sana, hay veces que hay que luchar un poquito", se ha sincerado.

Sin embargo, todavía no han dado el paso de vivir de nuevo juntas después de haber compartido una casa en Barcelona antes de dejarlo. Eso sí, la influencer ha esclarecido que pasan todo el día juntas, solo que actualmente cada una tiene un piso.

Alba y Dulceida. | Gtres

Una cuestión que levantó todo tipo de interrogantes hace unos meses y que Dulceida se vio en la obligación de aclarar. ¿Por qué no viven juntas después de haberse dado otra oportunidad?: "Estamos esperando para no hacer ninguna mudanza, ya que queremos buscar una casita juntas".

Sus planes de maternidad

Actualmente, la pareja de influencers se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos, y continúan con sus planes de convertirse en mamás en un futuro no muy lejano.

Pese a que Dulceida ha confesado en numerosas ocasiones su deseo de formar una familia, no ha sido hasta ahora cuando ha lanzado una curiosa reflexión: "Pueden pasar muchas cosas, que no es el caso, malas. Pero imagínate que no estuviera pudiendo".

Dulceida y Alba Paul en el orgullo gay | Gtres

La influencer ha explicado que las cosas no son tan fáciles como se cree y que cuando se quede embarazada hará partícipes a sus seguidores y a los medios de comunicación de la buena nueva.

Más allá de su historia de amor y sus planes de futuro junto a Alba, Dulceida ha desvelado en qué punto se encuentra a nivel profesional y cómo fueron sus comienzos en el mundo de las redes sociales. "Empecé en Fotolog en 2008 y a trabajar en 2010 (…) Al principio sí que me daba rabia, no entendía por qué decían que no era un trabajo. Y, a parte de trabajar, damos trabajo a muchísimas personas".