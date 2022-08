Laura Escanes estalla tras el desagradable ataque de unos haters: "¿Qué coño os pasa por la cabeza?"

Si hay una pareja que ha sido objeto de críticas desde que empezaron esos son Laura Escanes y Risto Mejide.

Desde que iniciaron su noviazgo, hasta que se casaron y tuvieron a su primer retoño no han dejado de recibir comentarios desagradables que cuestionan el amor que se tienen los tortolitos.

Y es que da igual cuantas fotos suban, cuantos textos se dediquen y cuantas canciones de Dani Martín canten agarrados a pleno pulmón, pues nada es suficiente para sus haters.

No hay semana que no sean cuestionados, bien como pareja o bien como padres. Este es el caso de Risto Mejide quien ahora ha dejado en sus redes un texto para aclarar que nadie está en el derecho de cuestionar su papel como padre. Y como no podría ser de otra manera, Laura ha apoyado a su otra mitad.

Texto Risto Mejide | @lauraescanes

Y es que las redes sacan el lado más oscuro de las personas que las utilizan para esconderse detrás de una pantalla. En algunos casos son comentarios que acaban penetrando en la armadura de quien los recibe y en otros casos la situación se descontrola y se traduce en altercados físicos.

Esto ha sido lo que le ha ocurrido esta vez a la polémica pareja, pues regresaban de unos días de descanso, desconexión y mucho amor cuando se han encontrado con un percal muy desagradable en su casa.

¿Qué ha pasado en casa de Laura Escanes y Risto Mejide?

De las tranquilas playas de Menorca y los parajes de infarto de La Cerdanya han llegado a su casa, pero no la han encontrado tal y como esperaban.

Durante la tarde de este viernes, Laura Escanes compartía enfadada una foto de cómo había quedado la fachada de su casa, las ventanas e incluso el coche después de que algún hater o grupo se dedicara a estrellar huevos.

Instagram Laura Escanes | @lauraescanes

"IDIOTAS (porque no tienen otro nombre) que han tirado huevos en casa cuando hemos estado, tenéis un problema grande", remarcaba la influencer.

"¿Qué coño os pasa por la cabeza?", concluía Laura Escanes notablemente enfadada.

Sin duda, no ha debido ser agradable para la pareja, pero han intentado sobrellevar su vuelta a casa lo mejor posible tras el incidente.

"De escuchar las vacas, los caballos y los grillos por la noche a... Bienvenidos a Madrid", anunciaba.

