La difícil vida de Virginia Giuffre: desde el caso Epstein hasta su reciente accidente con un autobús escolar

Una foto desde el hospital con el rostro magullado, un inquietante mensaje en el que aseguraba que le quedaban cuatro días de vida y una socialité que la tacha de mentirosa. Virginia Giuffre vuelve a estar en el centro de la polémica tras publicar en Instagram que su coche fue arrollado por un autobús escolar y que, como consecuencia de las lesiones, ha entrado en insuficiencia renal y está muriéndose.

Un día después, Daily Mail se hacía eco de un comunicado de la propia Giuffre en el que agradecía las muestras de apoyo y explicaba que la publicación fue un error, ya que pretendía compartirla en su página privada de Facebook. Su abogado, Bard Edwards, también declaró al mismo medio que esperan recibir buenas noticias en los próximos días y que su clienta pueda recuperarse con una atención médica adecuada.

Pero una voz crítica no tardó en hacerse notar. Victoria Hervey, ex del príncipe Andrés, se burló de la publicación compartiéndola con la palabra "karma" y después acusó a Giuffre de mentir, asegurando que no estaba en peligro y que la policía local había calificado el suceso como un "accidente menor".

Este nuevo episodio suma otro capítulo a la difícil vida de Virginia Giuffre.

Virginia Giuffre y su vida marcada por la tragedia

Para entender el impacto del caso, hay que recordar que Virginia Giuffre, de 41 años, fue una de las víctimas de la red de trata sexual de Jeffrey Epstein. La estadounidense denunció que, siendo adolescente, fue agredida sexualmente por el príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina Isabel II, a quien demandó en los tribunales. Tanto el príncipe como el Palacio de Buckingham negaron las acusaciones y en 2022 el caso se cerró con un acuerdo extrajudicial.

Príncipe Andrés y Virginia Giuffre | Cordon Press

Además, Giuffre demandó a Epstein alegando que la manipuló para convertirla en su "sirvienta sexual", obligándola a viajar por el mundo para mantener relaciones con hombres poderosos, "incluidos miembros de la realeza, políticos, académicos y empresarios". El caso se resolvió en 2009 con un acuerdo de 500.000 dólares (unos 462 mil euros).

Desde que el caso Epstein salió a la luz, Giuffre ha intentado utilizar su historia para ayudar a otras víctimas. Fundó la organización benéfica Speak Out, Act, Reclaim (SOAR), con el objetivo de visibilizar las experiencias de quienes han sufrido trata sexual y evitar que se repitan.

Un matrimonio roto y un deseo final

En el plano personal, Giuffre conoció el amor a los 19 años durante un viaje a Tailandia. Allí conoció el instructor de artes marciales australiano Robert Giuffre, con quien se casó y tuvo tres hijos, que ahora son adolescentes. La familia construyó su vida en una localidad cercana a Perth, en una casa de seis habitaciones frente al mar valorada en 1,2 millones de euros.

Sin embargo, según Daily Mail, la pareja se habría separado recientemente y, a juzgar por las publicaciones en redes sociales de Giuffre, sus hijos se han distanciado de ella. Ahora que asegura estar en sus últimos días de vida, su mayor deseo es "ver a sus bebés por última vez".