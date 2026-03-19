Día del Padre: famosos que demuestran que ser "padrazo" va más allá de la fama

Hoy, día 19 de marzo, es el día del padre, un día muy emotivo en que se celebra la figura paterna de la familia. Esa persona que siempre está ahí y que, seguramente, es una de las que más fuerte te abraza.

Para celebrar este día tan especial, os traemos un repaso de nuestros padrazos famosos favoritos. Quienes no han tenido miedo de demostrar que sus hijos e hijas son lo más importante del mundo para ellos.

Porque si una cosa convierte a un padre en un padrazo, es no tener miedo a querer y a demostrarlo públicamente. Porque el amor es lo más importante a transmitir a los más pequeños del hogar.

David Bustamante

El cantante cántabro de 43 años de edad solo tiene una hija, Daniella. Es fruto de su relación con la actriz y modelo Paula Echevarría, con quien tuvo una relación de 12 años.

David Bustamante con su hija | Gtres

Daniella nació el 17 de agosto de 2008, lo que significa que este año cumple 18 años. La relación entre padre e hija es muy buena, hecho que hemos podido ver a través de sus redes sociales y en muchas ocasiones en que el cantante habla sobre su preciosa hija ante la prensa.

David Bustamante con su hija | Gtres

Chris Hemsworth

El actor australiano de 42 años es padre de tres hijos en común con Elsa Pataky. La pareja se conoció en 2010 en una cita a ciegas que organizó su profesora de dirección en Los Ángeles, ya que creyó que congeniarían muy bien. Y así fue. Unos meses después de ese primer encuentro se casaron, y ya llevan juntos más de 15 años.

En 2012 nació su primera hija, India Rose, una niña tímida y reservada a la que Chris nunca le ha costado mostrar cariño. Su primera relación con la paternidad fue muy tierna, así lo hemos visto en las fotos, en las que su hija siempre iba en sus brazos.

Chris Hemsworth con su hija | Gtres

Dos años más tarde, en 2014, llegaron al mundo los gemelos Sasha y Tristan. Dos niños que adoran a su progenitor, a quien acompañan a celebrar todos sus éxitos en las alfombras rojas de Hollywood.

Chris Hemsworth con sus hijos | Gtres

David Beckham

David Beckham, uno de los grandes iconos del fútbol, se conoció con Victoria, un icono de la música pop, en 1997, en el salón de jugadores del estadio Old Trafford, tras un partido del Manchester United.

David Beckham con sus hijos | Gtres

En ese momento tuvieron un flechazo, y dos años más tarde, en 1999, la pareja contrajo matrimonio. De su amor, han nacido cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. A pesar de que actualmente no tiene una buena relación con el primogénito, David siempre ha mostrado al mundo que la mejor vida es la familiar, estando cerca y presente entre sus hijos.

David Beckham con sus hijos | Gtres

David Bisbal

David Bisbal mantuvo una relación con la diseñadora de joyas Elena Tablada desde 2005 hasta 2011. Juntos, tuvieron a su primera y única hija en común, Ella, que nació el 15 de febrero de 2010.

David Bisbal con su hija | Gtres

De su segundo matrimonio, con Rosanna Zanetti, la familia ha crecido, y es que tienen dos hijos en común: Matteo, que nació el 6 abril de 2019 y Bianca, que llegó a sus vidas el 26 de octubre de 2020.

David Bisbal y Rosanna Zanetti con su hija recién nacida | Gtres

El cantante almeriense siempre ha dicho que con su familia lo tiene todo: "No necesito más que vuestro abrazo, vuestras risas, y sentir cómo la familia se hace más fuerte", compartió en Instagram.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, se convirtió en padre en 2001, con el nacimiento de Simone Alexandra Johnson, fruto de su relación con Dany Garcia, con quien se conoció en la Universidad de Miami.

Dwayne Johnson con su hija | Gtres

En 2007, tras el divorcio de su primer matrimonio, Johnson empezó un noviazgo con la cantautora Lauren Hashian, con quien se casó en 2019 en una ceremonia íntima en Hawai. Juntos tienen dos hijas, Jasmine y Tiana, las protagonistas de los famosos vídeos de maquillaje de La Roca.

Melendi

El cantante tiene 5 hijos de tres relaciones distintas. De su primera relación, con Míriam Martínez de la Vega nació su primera hija, Carlota, el 18 de agosto de 2005, a quien admira de todo corazón: "Mi querida hija, estoy muy orgulloso de ti, de cómo afrontas tus miedos y los desafíos de la vida, eres buena valiente y más fuerte de lo que imaginas", compartió Ramón con sus seguidores.

Melendi con su hija | Gtres

De su segunda relación, con Dámaris Abad, cantante sevillana conocida como La Dama, nació Marco, el 18 de noviembre de 2010. El es el único varón de la familia, y a diferencia de sus hijas, no está tan presente en las redes sociales del cantante.

Melendi con su hijo | Gtres

Finalmente, Melendi se conoció con la modelo, actriz y bailarina Julia Nakamatsu en 2014, y contrajeron matrimonio en 2019. Juntos tienen tres hijas: Lola, que nació el 13 de febrero de 2016, Abril, que llegó al mundo el 6 de febrero de 2019, y Dakota, que nació el 11 de noviembre de 2023.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz tiene cuatro hijos de tres relaciones distintas. Se convirtió en padre el 28 de julio de 2001, con el nacimiento de Manuela, fruto de su matrimonio con la cantante Jaydy Michel.

Su segundo hijo, Alexander, llegó al mundo el 17 de noviembre de 2002, nacido de una relación extramatrimonial con Valeria Rivera, una diseñadora puertorriqueña. Su paternidad no se hizo pública hasta 2006, puesto que Valeria quería conservar su intimidad. Alexander ha heredado el talento musical de su padre, y, de hecho, lo ha acompañado a más de un concierto.

De su último matrimonio, con Raquel Perera, nacieron Dylan, el 12 de julio de 2011, y Alma, el 24 de julio de 2014. Sanz también mantiene una muy buena relación con ellos, compartiendo muchos momentos juntos a través de sus redes sociales.

Además, la relación entre sus cuatro hijos es muy buena, así de claro lo ha dejado en su Instagram: "De niño me encantaban los tres mosqueteros. Pero sólo ahora, soy consciente de que cada día, con ellos, pongo en práctica: Uno para todos y todos para uno. No somos tres, somos cinco, y el equilibrio es aún más perfecto".

Javier Bardem

Javier Bardem se convirtió en padre junto a Penélope Cruz. La pareja se conoció en 1992 en el rodaje de Jamón, Jamón, pero no fue hasta años después que empezó su relación. Se casaron en 2010, consolidándose como una de las parejas referentes del cine español e internacional.

Javier Bardem con su hijo | Gtres

Juntos, tienen dos hijos en común: Leo, nacido en 2011, y Luna, nacida en 2013. La pareja ha decidido mantener su vida familiar en estricta privacidad, protegiendo la identidad y el anonimato de sus hijos, hecho que refleja la importancia que tienen para la pareja.

Ricky Martin

El cantante puertorriqueño tiene 4 hijos a través de gestación subrogada. Fue padre soltero de los mellizos Matteo y Valentino en agosto de 2008. Posteriormente, junto a su ahora exesposo Jwan Yosef, tuvo a Lucía, en 2018, y a Renn, en 2019.

Ricky Martín ha expresado en múltiples ocasiones que sus hijos son su prioridad y una parte fundamental de su vida. Y así lo hemos podido ver a través de sus redes sociales, donde, además de publicaciones relacionadas con su profesión, comparte muchos momentos en familia.

Al club de los padrazos cada vez se unen más padres de familia, como la reciente admisión de Chino Darín, quien ha dado la bienvenida de su primer hijo este febrero, junto a Úrsula Corberó. Un club al que solo entran los padres sin miedo a demostrar el amor hacia sus hijos sin vergüenza