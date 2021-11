David Bisbal y Rosanna Zanetti cuentan la verdadera razón por la que se han visto obligados a reformar su casa

El cantante David Bisbal y la modelo Rosanna Zanetti, viven desde que empezaron a salir, en una lujosa casa en Ciudalcampo, una urbanización situada en San Sebastian de los Reyes de Madrid, que hace un par de meses decidieron comenzar a reformar. Al principio solo iban a ser una pequeña reforma de la entrada y del jardín sin embargo, finalmente la pareja decidió cambiar la casa al completo.

Esta casa cuenta con 300 metros cuadrados además de una parcela de más de 2.000 metros. Aquí sus tres hijos: Ella, Matteo y la pequeña Bianca han crecido toda su vida. En la época de la pandemia, en la cuarentena, la pareja se dio cuenta de que la casa en la que vivían no se adaptaba por completo a las necesidades de los niños, de manera que la decisión fue reformarla: "La familia había crecido, había que adaptar la casa un poco a las necesidades de los niños y hacerla menos peligrosa", explicó la modelo en un evento a Europa Press.

Por el momento, David y Rosanna han alquilado una casa por la misma zona que la otra, donde viven junto a sus dos hijos, mientras la otra es reformada, que cuenta con 380 metros cuadrados y se divide en dos plantas, además de la parcela de 2.000 metros cuadrados.y por la que pagan 5.500 euros al mes. La pareja ha confesado que están ansiosos porque terminen las obras y se encuentran muy expectantes por ver el resultado final de la casa.

El cantante, que ya se ha recuperado del coronavirus, acaba prácticamente de aterrizar en España, tras su larga gira por América, y no se ha querido perder la presentación del nuevo proyecto de su mujer, en el que ha aprovechado para dedicarle unas palabras muy tiernas a Rosanna: "Se me nota que estoy muy enamorado. Considero que cuando admiras a una persona que forma parte de tu vida, todavía es mucho más importante. Me levanto y sé que la admiro".

