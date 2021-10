La comentada imagen de los tres hijos de David Bisbal en la que todos se fijan en este detalle

David Bisbal está a punto de terminar su gira por Estados Unidos tras haber tenido que retrasarla por la pandemia. Ya no le queda nada para regresar a España y volver a ver a sus tres pequeños, que hace más de un mes que no les abraza. Su mujer Rosanna Zanetti no está llevando nada bien la distancia, aunque se siente reconfortada por los niños. Aunque hagan videollamadas y la tecnología esté tan avanzada, la ausencia de David en el primer cumpleaños de su hija Bianca se le ha hecho un poco cuesta arriba.

El cumpleaños de la hija menor del artista se celebró en Madrid y Zanetti publicaba en sus redes sociales la increíble fiesta de cumpleaños que le habían preparado y en la que, como no podía ser de otra manera, estuvieron sus hermanitos Matteo y Ella.

''Feliz primer cumpleaños mi Bianca! La princesita de la casa, dulce y risueña que llena nuestras vidas de alegría y ternura. Te amamos infinitamente'', compartía la modelo vía Instagram junto a unas fotos de la tarta y con sus dos hermanos mayores. Bisbal no ha querido dejar de compartir la misma publicación que su mujer había 'posteado' en su perfil en redes.

Muchos seguidores de la pareja no han querido dejar pasar la ocasión de comentar los cambios físicos que habían notado en los niños. El que más ha llamado la atención ha sido el del pelo del hijo mediano y primero en común de la pareja, Matteo. Con dos años y medio ya se pueden apreciar los rizos idénticos a los de su padre: ''¿Matteo ya tiene rizos?'', ''¡Pero si tiene más rizos que su papá!'', ''Esos rizos de Matteo igualito a su papi''.