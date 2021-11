Rosanna Zanetti muestra la peculiar forma de ver a David Bisbal tras dar positivo en Covid

Este miércoles David Bisbal revelaba a sus seguidores a través de sus redes sociales que se había contagiado de Covid-19 y permanecerá en cuarentena hasta haber superado el virus: "Me gustaría compartir antes que nada que a mi llegada a Madrid me han detectado Covid 19, soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y con mi esposa, todavía ese encuentro no ha podido producirse. Los sanitarios me han dicho que mi carga viral es baja y que me estoy recuperando rápidamente, pero hasta que no de negativo no puedo seguir con mi trabajo".

"Yo siempre he sido muy respetuoso con la seguridad de la Covid, tengo la pauta completa, pero no nos evita que podamos contagiarnos, así que animo a la gente que no baje la guardia y que se proteja completamente", revelaba explicando que se ha contagiado a pesar de tener la pauta de vacunación completa.

"Menos mal que tengo un equipo súper eficiente, del 6 de noviembre que sería mi concierto en Barcelona, será el 25 de noviembre y os espero a todos porque es el último concierto de mi gira 'En tus planes'", finalizaba, confesando que ha tenido que cambiar la fecha de su último concierto de la gira.

Así se ve con Rosanna Zanetti

Tras una gira de lo más exitosa en Estados Unidos, David Bisbal regresó a España para estar con su familia. Sin embargo, no puede tener contacto con los suyos ya que tiene que pasar una estricta cuarentena hasta saber a ciencia cierta que ya no tiene el virus. Pero esto no significa que no pueda ver a su mujer y madre de sus hijos.

Rosanna Zanetti ha publicado en sus historias de Instagram la peculiar forma en la que visita y puede verse con su chico. Tanto la modelo como el cantante aparecen en el vídeo viéndose a través del cristal de una puerta, incluso el artista intenta darle un beso y ella lanza una carcajada. ¡Qué bonito el amor!

David Bisbal y Rosanna Zanetti | Instagram Rosanna Zanetti

En la siguiente fotografía vemos como se acercan sus manos a través del cristal, seguro que estas pequeñas visitas son un gran apoyo del cantante y hacen que su confinamiento sea más ameno.

David Bisbal y Rosanna Zanetti | Instagram Roisanna Zanetti

...

Seguro que te interesa...

La comentada imagen de los tres hijos de David Bisbal en la que todos se fijan en este detalle