David Ascanio desvela que alguna vez coincidió con Manuel Escribano, el nuevo novio de su exmujer, Laura Sánchez

Hace unas semanas se confirmaba la separación entre Laura Sánchez y David Ascanio. La pareja decidía emprender caminos separados tras 15 años de relación y casi 6 de matrimonio. Una ruptura que se dio hace ya un tiempo aunque los medios no se hicieron eco hasta principios de junio.

David Ascanio y Laura Sánchez, en octubre de 2023 | Gtres

De ahí, que al cantante canario no le haya pillado por sorpresa la incipiente relación de la modelo con el torero Manuel Escribano, con el que ha sido fotografiada dando un paseo romántico por las calles de Sevilla.

Una ilusión que la onubense contó personalmente a su exmarido cuando su amistad con el diestro dio paso a algo más especial después de Semana Santa, como ha contado el propio Ascanio, muy sincero, a los micrófonos de Europa Press. En todo momento, ha querido reiterar que se alegra por esta nueva etapa de la actriz: "Si ella está feliz, yo feliz".

El cantante ha declarado que actualmente se encuentra bien a pesar de la separación y que se alegra mucho con que Laura Sánchez haya podido rehacer su vida: "Yo estoy bien. Bueno, siempre hay una pequeña tristeza en el alma, se lleva por dentro, veo a Laura bien, me alegro de que esté bien. De eso se trata también, que los dos hagamos nuestra vida y que también tenemos derecho a rehacerlas y a estar bien".

Ascanio, que ya tenía constancia de esta nueva relación, asegura que el motivo de su distanciamiento con la modelo no ha sido por terceras personas: "En mi relación no han entrado terceras personas, nuestra relación estaba rota hace tiempo y decidimos un día coger caminos distintos". Esto mismo, también lo aseguraba por su parte el diestrohace tan solo unos días.

Su actual relación con Laura es muy buena y sólo se lleva esos años de amor y, según ha afirmado, siguen manteniendo contacto. "Fueron 15 años maravillosos y esos es lo que me llevo, ahora son etapas diferentes donde cada uno tiene caminos diferentes y de vez en cuando nos llamamos, tenemos una relación… somos dos personas que nos queremos muchos".

David Ascanio también ha declarado que no tiene el placer de conocer personalmente a la nueva ilusión de su expareja, Manuel Escribano, pero que sí que ha coincidido alguna vez con él: "Alguna vez nos vimos en alguna fiesta pero no, no lo conozco personalmente. De todas formas, son cosas que pasan".

Manuel Escribano, en un evento en febrero | Gtres

A pesar de lo sucedido, el cantante confiesa que se encuentra en un momento ZEN: "Ahora mismo estoy en un buen momento para mí. Yo necesito estar conmigo mismo y nunca se sabe, la vida te puede sorprender en cualquier momento".

Laura Sánchez y David Ascanio mantienen una buena relación a pesar de su reciente ruptura y siguen siendo buenos amigos: "Lo mejor es poder levantar el teléfono en un momento dado y hablar con ella o que ella me pueda llamar y eso es lo que nos va a quedar. Lo otro no forma parte de nuestro ADN, el mal rollo para nosotros no, hemos tenido broncas como todo el mundo, todo el mundo discute y aquí todo el mundo suelta una palabra más alta que a otra pero realmente nosotros nos hemos separado con mucho dolor, con mucho cariño, con mucho respeto y eso es lo que nos va a quedar".

Y, aunque mantengan esa buena amistad, David asegura que no existe posibilidad de reconciliación: "No, las cosas un día se rompen".