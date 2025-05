Curro Romero recibe el alta hospitalaria y Carmen Tello desvela que "vino muy malito, pero es muy fuerte"

Curro Romero ha recibido el alta hospitalaria después de estar cinco días ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El torero ha abandonado el centro hospitalario acompañado de su esposa, Carmen Tello, siendo trasladado en silla de ruedas hasta el coche.

Posteriormente, se ha levantado con dificultad y ha caminado con la ayuda de un hombre hasta subir al vehículo. Con ganas de recuperar la normalidad, el matrimonio ha puesto rumbo a casa.

Curro Romero, junto a Carmen Tello, recibe el alta hospitalaria | Gtres

Momentos antes, Carmen ha hablado del estado de salud de su marido, explicando: "Nada más que antibiótico unos tres días más y nada más. La infección ya se le ha quitado. Vino muy malito, pero es muy fuerte". Además, ha comentado que Curro no asistirá a la Feria de Abril de este año: "Nosotros para casa. Ya la Feria veremos. Él no, desde luego”.

Curro Romero sale del hospital junto a Carmen Tello | Gtres

Sobre el rumor que circuló acerca de la supuesta muerte de Curro, ha aclarado: "Eso me enteré yo cuando salí de aquí. Empezaron a llamarme, las cosas que le pasan a Curro, que cuando menos te esperas salta una noticia que te quedas muerta, de verdad. Pero bueno, eso fue un bulo y mira, sufrieron muchas familias que no lo sabían, sufrieron muchos aficionados, muchos seguidores, pero bueno, incluso llamaban llorando. Bueno, hoy me han dado a dos pésame también".

Curro Romero recibe el alta hospitalaria | Gtres

Además, la mujer del torero ha querido compartir la reacción de Curro sobre el bulo: "No, se lo comentamos anoche y decía, sí, sí, sí, que tiene muy mala suerte. Dice, la mala suerte que tengo, que salen unas cosas tan raras, que vamos. Digo, pero son muchos años más de vida, Curro, fíjate qué bien y lo que te quiere la gente".