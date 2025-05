Cosas prohibidas en la boda de Eme de Amores y Muna

María Luisa, aunque todo el mundo la conoce como Eme de Amores (@emedeamores), es una de las influencers españolas con más impacto del momento. Sevillana de nacimiento, con 320.000 seguidores en Instagram y 1,3 millones de seguidores en TikTok, se ha hecho un hueco en el mundo digital gracias a su desparpajo, su estilo y su sentido del humor.

Y uno de los momentos más importantes de su vida se acerca: ¡su boda! Eme se casará pronto con Muna, su pareja desde hace varios años, a quien conoció a través de LinkedIn. Desde entonces, han compartido su amor en redes sin filtros, con humor y mucha naturalidad.

La lista de cosas prohibidas en su boda

Hace unos días, Eme subió un vídeo a sus redes que no ha tardado en hacerse viral. En él, repasaba una lista de cosas estrictamente prohibidas para su boda. Y como todo lo que hace Eme, el vídeo mezcla humor, ironía y alguna que otra indirecta muy directa.

1. No comer el pionono del postre. "Hemos pagado un euro más por cada persona en la boda, que no son pocas", comenta.

2. Prohibido que los niños lloren en la iglesia. Muna lo deja claro en el vídeo, "hay que traerse un bozal", bromea.

3. Nada de la hora loca. No quiere ver disfraces, pelucas ni accesorios luminosos. Nada de eso: "No hay cosa que me da más cringe, lo paso muy mal", confiesa.

4. Sin regalos para los novios. Eme siente que la gente no da buenos regalos: "Darme dinerito y ya está", comenta.

5. Hombres sin traje, descartados. Y es que, como buena sevillana, Eme lo tiene clarísimo: "Como vea a un hombre sin chaqueta y sin corbata, a tu casa".

6. Nada de resaca en la preboda. Se viene con las pilas puestas.

7. Prohibido irse antes que la abuela... literalmente: "Si mi abuela se queda en la boda, usted se queda en la boda", comenta Eme.

Un gran impacto en la red

Como era de esperar, el vídeo no ha tardado en encender las redes. Con miles de likes y comentarios, muchos usuarios han aplaudido el estilo desenfadado y claro de Eme. "¡La boda del año!", comentaba un seguidor. Otros se lo han tomado con humor: "In love niños con bozal", decía una usuaria entre risas y aplausos.

Pero también ha habido varias críticas. Algunos creen que tanta norma puede quitarle espontaneidad al evento. Otros han señalado que Eme se refiere constantemente a "mi boda", en lugar de "nuestra boda", algo que ha generado cierto debate teniendo en cuenta que Muna, su pareja, aparece junto a ella en los vídeos. Incluso ha habido quien ha puesto el ojo en los detalles más pequeños. Por ejemplo, "eso no es un pionono", comentaban algunos, corrigiendo la imagen mostrada en el vídeo.

A pesar de las opiniones divididas, una cosa está clara, y es que la boda de Eme de Amores no será como las demás. Original, irreverente y muy suya, esta celebración promete ser un reflejo de su personalidad, auténtica, directa y sin filtros. Porque si algo ha dejado claro Eme, es que no piensa fingir ni siquiera en el que será uno de los días más importantes de su vida.