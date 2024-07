Cristina Pedroche, entre lágrimas, vuelve a hablar de sus miedos al separarse de su hija: "Se me remueve todo"

El posparto es una realidad de la que pocas mujeres hablan. Y, aunque la sociedad evoluciona y los temas tabúes dejan de serlo, todavía hay mucha falta de información. Es por ello que personajes públicos como Cristina Pedroche han querido utilizar su altavoz para dar visibilidad a la cara B de la maternidad. Y los miedos han sido los grandes protagonistas.

Después de abrir su corazón de par en par en su primer libro, Gracias al Miedo, la periodista se ha lanzado a compartir a través de sus redes sociales algunas situaciones de su día a día que no había vivido antes de ser madre. Y, en su último stories -y con lágrimas en los ojos- ha hablado del sentimiento de dejar a su hija Laia en casa de sus padres y separarse de ella.

Cristina Pedroche habla de sus miedos | Instagram

"Ahora he dejado a la niña con los abuelos y sigo andando yo. De repente se me remueve todo otra vez porque supongo que el posparto sigue así. Me dijeron: no, al año ya verás la luz. Y sí, estoy bastante mejor, pero de repente me da la bajona y me pongo a llorar otra vez", ha comenzado explicando para los más de tres millones de seguidores que la siguen en Instagram.

Desde que dio a luz ha estado en terapia tratando cada uno de sus miedos y enfrentándose a ellos. Y, un año después de dar la bienvenida a su hija, puede decir en voz alta que ha recorrido un largo camino de superación, aunque aún queda trabajo por hacer: "Se me remueven muchas cosas, sigo teniendo muchísimos miedos… Lógicamente estoy muchísimo mejor, he ido superando muchísimos miedos pero todavía tengo otros que se me quedan ahí enquistados y que cada cierto tiempo se me remueven mucho, me meto en bucles de pena, en bucles con pensamientos intrusivos…".

La reflexión de Cristina Pedroche sobre la maternidad | Instagram

A pesar de todo y aún sabiendo a las críticas a las que se enfrenta compartiendo algo tan íntimo para ella, Cristina ha querido visibilizar de nuevo esta cara de la maternidad para ayudar a quien esté en la misma situación: "La recuperación no es una línea recta y ya está, que también hay pasos para atrás. Pero bueno, que no estás solo ni sola, que no estamos solos".

Una forma de decir en voz alta que hay días mejores y peores y que le ha hecho darse cuenta de todo lo que ha avanzado en este último año: "Yo ahora leo mi libro y digo: madre mía, cómo de mal estaba y qué bien estoy ahora. Pero eso no quita que haya momentos en los que el gris oscuro se convierta en casi negro cuando prácticamente ese gris oscuro estaba siendo a veces blanco, bueno un gris clarito. Me apetecía compartir esto, a sabiendas que me dirán de todo".