Cristina Pedroche abre su corazón en su primer libro, Gracias Al Miedo, y cuenta cómo surgió este proyecto

Un día después de salir a la luz el que ella misma ha calificado como su segundo hijo, Cristina Pedroche ha presentado públicamente su primer libro: Gracias Al Miedo. Un proyecto con el que se ha desnudado por completo, mostrando una Pedroche que solo sus más íntimos conocen.

Y, venciendo al miedo que le ha acompañado en estos casi 11 meses desde que dio a luz a su hija Laia, la presentadora ha plasmado su parte más vulnerable. Un relato que, como ella misma ha relatado para Novamás en su presentación, empezó a escribir como terapia sin llegar a imaginar que se transformaría en un libro.

Pero ¿cómo fue el momento en el que decide que es la hora de plasmar todos sus pensamientos en páginas de papel? "Cuando me llama Ángel Martín para decirme que su editora quiere conocerme y tomarse un café conmigo yo digo puf… Ahí ya llevaba días diciendo: joe, es que tengo muchas notas escritas, muy largas, que esto dándole una vuelta podría parecerse a un libro".

Cristina Pedroche presentando su primer libro, Gracias Al Miedo | Gtres

Si bien es cierto que escribir no lo hizo con ese objetivo, tras recibir esa llamada lo vio claro: "Yo a él le dije que no. Digo: bueno sí, yo quedaré con ella, pero no creo, no estoy en este momento de mi vida. Pero cuando quedé con ella yo ya llevaba todas mis notas organizadas". Y, una vez les enseñó lo que tenía escrito, recibió una respuesta por parte del grupo Planeta: "Pero si ya lo tienes". Entonces, solo pidió reestructurar sus pensamientos y, una vez todo terminado, decidir si se publicaba o no.

Una intimidad que nunca ha enseñado en las redes sociales y de la que tiene miedo, a pesar de haber hablado en más de una ocasión de la cara B de la maternidad. Y es que, Cristina tiene claro que su experiencia en esta nueva aventura habría sido totalmente diferente si no fuera una de las mujeres más conocidas de nuestro país: "Sí, porque quizás se hubieran quedado en los miedos de una madre anónima, pero es que a los miedos de la madre anónima le sumo los miedos de ser famosa, de que te persiga la gente por la calle…".

Cristina Pedroche presentando su primer libro, Gracias Al Miedo | Gtres

La presentadora ha subrayado que en un entorno íntimo no tiene ningún problema en enseñar a la bebé, pero que por la calle no está cómoda. Y no solo ahora, sino cuando la pequeña Laia crezca: "Tengo que ir encontrando mi forma de enfrentarme a esas situaciones que van a ocurrir, pero a día de hoy no sé cómo".

Para finalizar, no es ningún secreto que Pedroche y el empoderamiento van de la mano, aunque ella ha preferido no usar esta palabra al considerar que todas las mujeres son empoderadas. Una mujer exitosa, con talento y que ha llegado muy lejos gracias a su constancia y esfuerzo. Sin embargo, el odio hacia su persona -o hacia el personaje público- también es una realidad y, como ella misma ha explicado, cree que se debe a que la gente no sabe encasillarla en un lugar. Pero ¿esto es malo? "Para mí no. Creo que cuantas más cosas abarques, más divertida es la vida. Yo voy al trabajo sin pensar que es un trabajo, yo voy a pasármelo bien y a disfrutar y a sentirme realizada (…) Me critican por todo, entonces yo intento buscarle una razón obvia o una razón que mi cabeza consiga entender, pero no siempre lo entiende".