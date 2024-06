La reflexión de Cristina Pedroche sobre cómo lleva separarse de su hija cuando va a trabajar

El 14 de julio de 2023, la vida de Cristina Pedroche cambió por completo después de dar a luz a su hija Laia, el gran amor de su vida. Sin embargo, una vez terminada la baja por maternidad, tuvo que volver al trabajo y hacer frente, poco a poco, a su nueva normalidad. Un cambio al que 11 meses después aún no se ha acostumbrado.

"Los domingos cuando me meto en la cama lo hago con el corazón dividido", ha empezado escribiendo en un post en las inmediaciones de Atresmedia en el que posa feliz, pero sabiendo que tiene que separarse de su bebé para trabajar. "Por un lado, me encantaría no tener que trabajar mañana y quedarme en casa con mi hija todo el rato. Pero por el otro lado, también quiero trabajar, me siento realizada yendo a la tele, haciendo entrevistas y de promo con el libro", ha confesado.

Y es que, hace tan solo unas semanas, la de Vallecas se lanzó a publicar su primer libro, Gracias Al Miedo, para abrir como nunca su corazón. Desde entonces, ha sido un no parar, con entrevistas, firmas y mucho trabajo más allá de su faceta televisiva. Un gran paso laboral en el que también ha notado esa separación de Laia.

"En realidad, no debería sentirme mal, porque lo que estoy separada de ella (unas 3-4 horas como mucho) no es nada si me comparo con otras personas, pero es que los lunes cuando me meto en el coche que me lleva al trabajo siento que mi alma se queda en casa", se ha sincerado, con el objetivo de compartir con sus seguidores este sentimiento y mostrar la otra cara de la maternidad. "Sé que estaré mejor, pero 11 meses y pico después vivo la separación con mucho dolor", ha sentenciado.

No es la primera vez que habla de la separación de su hija, aunque sí que es la primera que se abre en canal por completo. Y, a pesar de que la publicación ha tenido muy buena acogida y muchos comentarios de apoyo y comprensión, Cristina también ha recibido mucho hate al que ha decidido contestar sin tapujos: "Anoche me acosté con el corazón dividido y recibiendo mucho odio. Qué pena, qué poca empatía… En fin, os deseo un precioso día a todos (y a ti, que me odias sin conocerme, también)".