Cristiano Ronaldo se sincera sobre el poco apoyo que tuvo tras la dolorosa muerte de su hijo

Cristiano Ronaldo se ha sincerado como nunca antes tanto en lo que a su vida profesional respecta como sobre su faceta más íntima y personal. Lo ha hecho en una entrevista en exclusiva para el programa de Piers Morgan, 'Piers Morgan Uncensored', que posteriormente ha recogido The Sun, y que está siendo de lo más comentada.

Y es que en ella, el conocido futbolista ha arremetido contra el Manchester United, algo que pondría en peligro su continuidad en el club a la vuelta del Mundial de Qatar 2022. Tanto es así que, según ha apuntado Metro UK, sus polémicas declaraciones podrían costarle una multa de un millón de libras.

Una charla en la que el delantero luso se ha abierto en canal sobre el día que pretendía ser uno de los más felices de su vida pero que se vio empañado por "el dolor más grande que unos padres pueden sentir"; el trágico episodio en el que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo perdieron a uno de los mellizos que esperaban y en el que tan solo sobrevivió su hija Bella Esmeralda.

Un durísimo varapalo sobre el que ha asegurado que "el Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento difícil". Asimismo, el portugués ha revelado una situación que hasta ahora desconocíamos, la hospitalización de su hija pequeña a los tres meses de nacer, y por la que también se ha mostrado de lo más crítico con la entidad.

Y es que, su ingreso hizo que el futbolista quisiera quedarse junto a ella hasta que se recuperara, algo que como consecuencia provocó que tuviera que reincorporarse más tarde a sus entrenamientos. Sin embargo, según Cristiano ha relatado, los propios directivos del club dudaron de la veracidad de la situación cuando este se la comunicó: "Eso me hizo sentir mal", ha expresado.

Seguro que te interesa...

El conmovedor significado del nuevo tatuaje de Georgina Rodríguez tras el peor momento de su vida