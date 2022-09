La infinita raja de la falda del vestido de Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia

Si hay algo que Georgina Rodríguez sabe hacer es dejarnos con la boca abierta y esta vez no ha sido para menos. Así, decidida y radiante pisaba la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia en el estreno de la película 'Tar'.

Georgina Rodríguez | Gtres

La mujer de Cristiano Ronaldo ha elegido un vestido negro de corte midi, escote halter y una apertura infinita en la pierna. Sin duda, un look rompedor y que no ha dejado indiferente a nadie.

Georgina Rodríguez | Gtres

Sin embargo, lo que ha llamado sobre todo la atención ha sido cómo ha decidido complementar el outfit. Como accesorios ha escogido unos mules negros y sencillos, pendientes, tobilleras, brazelete, anillos y hasta un collar dorado con una flor negra en medio que abarca todo su cuello y cierra el escote.

Georgina Rodríguez | Gtres

Por otro lado, otro punto que ha llamado la atención de todos ha sido el peinado de la influencer y empresaria que recuerda a una conocida estrella del cine clásico.

Homenaje al icónico look de Audrey Hepburn

Georgina pisaba Venecia con una actitud arrolladora acompañada de un moño alto y un flequillo lateral que junto al vestido homenajea al icónico look de Audrey Hepburn en 'Desayuno con Diamantes'. La incomparable Holly Golightly ha sido inspiración para la moda desde que se contó su historia en la gran pantalla y su moño no es la primera vez que llega a una pasarela emblemática. Esta vez ha sido Georgina quien ha hecho suyo el look y no podría estar más espectacular.

Georgina Rodríguez | Gtres

Es más, durante la tarde de este jueves ha vuelto a presumir de collar en Venecia, y es que parece que se ha convertido en uno de sus accesorios favoritos.

Así, ha compartido con sus más de 39 millones de seguidores en Instagram un vestido estampado blanco y un collar dorado con una flor blanca en el centro.

Seguro que te interesa...

El conmovedor significado del nuevo tatuaje que Georgina Rodríguez tras el peor momento de su vida