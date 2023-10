El consejo que le ha dado María Pombo a su hermana Marta para el día de su boda

Comienza la cuenta atrás para la boda de Marta Pombo y Luis Zamallo, un enlace que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en Madrid, coincidiendo con el primer cumpleaños de su hija, Matilda.

La pareja ya lo tiene todo preparado para el gran evento y la familia está contando los días para ver a Marta unirse en matrimonio con el padre de su hija. María Pombo, en particular, está muy emocionada con la boda y en su primera visita al Festival de San Sebastián desveló que "no ha visto a su hermana tan guapa nunca en su vida". "Está tan feliz que lo transmite", añadió.

Y aunque no quiso hacer ningún spoiler de la boda, sí que dio algunas pistas al respecto: "Yo creo que va a ser muy divertido, todo muy relajado. Va a hacer lo que siempre había soñado, entonces yo creo que va a ser un bodón".

Su consejo para Marta Pombo

Aunque Marta ya ha estado casada y sabe de qué trata todo este "sarao", María le ha dado el mejor consejo que se le puede dar a una novia: "que lo dé todo y que disfrute de cada segundo de la boda, que se pasa rapidísimo".

María Pombo y Pablo Castellano contrajeron matrimonio el 22 de junio de 2019. Un enlace de lo más mediático al que acudieron más de 300 familiares y amigos.

Agradecida con su trabajo

En el photocall del festival cinematográfico, María también habló de la conciliación familiar siendo influencer y aseguró que tiene mucha suerte al tener un horario distinto al resto y poderse adaptar la agenda para disfrutar de sus hijos Martín y Vega.

"Estoy muy agradecida y me siento afortunada de hacer algo que me gusta tanto, que es tan divertido, tan dinámico… Y no tengo ningún tipo de rutina", explicó.

También aconseja a Victoria Federica

Victoria Federica, la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, y nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, ha sido el centro de las críticas durante las últimas semanas por su caché como influencer, que algunas personas consideran demasiado elevado.

Al preguntarle por su opinión al respecto, María Pombo fue muy clara: "La gente no se debería meter en eso. Yo creo que cobra lo que tiene que cobrar y lo que considera la marca que le tiene que pagar. Cada uno hace un poco lo que quiere. Coincido muy poco con ella, pero creo que lo está haciendo genial. La sigue mucha gente, siempre tiene titulares alrededor de ella y al final, te guste o no, se está convirtiendo en un referente".

Y aparte de sus buenas palabras sobre este miembro de la Familia Real Española, también le quiso regalar un consejo antes las cámaras: "Que no escuche lo que dice la gente. Que siga disfrutando".