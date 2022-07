El pasado 2 de julio, Susana Dosamantes, la madre de Paulina Rubio, fallecía a los 74 años en Miami. Tras una dura e intensa lucha contra un cáncer de páncreas, el cual le habían diagnosticado el pasado mes de febrero, la actriz perdía la vida.

Fue al día siguiente cuando la cantante le dedicó unas emotivas palabras a su madre en su perfil de Instagram confirmando la noticia: "Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna", escribía agradeciendo a todo el personal sanitario "por cuidar profesionalmente a mi ángel".

Una semana después Paulina se volvía a subir al escenario para defender los derechos LGTB+ en un evento en California.

Un concierto que no dudó en dedicarle a su madre tal y como publicó en redes con un mensaje muy conmovedor: "Dame tu luz para poder cantar hoy en el escenario", relataba.

Un vídeo donde recapitulaba imágenes y vídeos de madre e hija y donde aprovechó para manifestar la falta que le hacía: "Te extrañaré siempre".

Su exmarido Colate, muy presente

Ahora ha sido el exmarido de Paulina Rubio, Colate, quien en la presentación de 'Padre no hay más que uno 3' en Madrid ha atendido a los medios, quienes le han preguntado por el fallecimiento de la abuela de su hijo.

Colate en la premiere de 'Padre no hay más que uno 3' | GTRES

Allí, el empresario ha confesado a Gtres en exclusiva que no ha hablado mucho con su ex, "pero sé que ayer estuvo trabajando, que imagino que es lo mejor que le puede pasar", decía.

Colate no dudó en llevar a su hijo al funeral para que acompañase a su madre y le mostrase su apoyo. Y es que, aunque la relación con Paulina no sea para tirar cohetes, él mismo ha confesado el bonito gesto que tuvo, pues "me ofrecí para lo que hiciera falta" y se puso "a su disposición" para mostrarle su ayuda en estos duros momentos.

Seguro que te interesa...

Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, lamenta el fallecimiento de la madre de su excuñada, Paulina Rubio