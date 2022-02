Desde hace unos días no se habla de otra cosa más que del estreno de una de las películas más esperadas del año, 'A través de mi ventana'. Se trata de una adaptación española del libro de Ariana Godoy que se estrena este viernes 4 de febrero en Netflix.

La película cuenta la historia de amor de dos adolescentes, Raquel y Ares, que comienza en el momento en el que él le roba la clave del wifi a su vecina Raquel, una chica tímida que lleva toda la vida enamorada de Ares en secreto.

El filme está protagonizado por Clara Galle y Julio Peña, que dan vida a Raquel y Ares respectivamente, y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos y conseguir que hicieran algunas confesiones sobre su vida amorosa y sus experiencias más divertidas que han tenido en el momento en el que han intentado ligar con ellos, o viceversa, al igual que hacen los protagonistas en la película robando la clave del wifi.

Julio afirmaba: "Yo creo que la forma más ingeniosa con la que han ligado conmigo ha sido pasándome el número por Airdrop. Me llegó un Airdrop y me llegó como un Instagram, así que yo creo que eso es lo más parecido que me ha pasado", explicaba el actor entre risas.

Sin embargo, a diferencia de Clara, él no había hecho nada extraño para intentar captar la atención de alguien especial. La actriz confesaba: "Yo mandaba cartitas", pero añadía: "Es que ahora con Instagram es todo mucho más aburrido porque te escribo y ya está. Yo estoy super en contra de eso, aquí hay que trabajárselo". Aun así, Galle no descartaba haber "hecho alguna estrategia de esas, pero no sé si tanto como robar la clave del wifi a tu vecino", bromeaba.

Los actores se han mostrado tremendamente orgullosos con el resultado final de la cinta: "Creo que todo el mundo entiende bien la esencia de Raquel y de Ares y creo que nosotros también la hemos entendido. Era nuestro trabajo, espero que lo hayamos hecho bien y yo creo que está ahí", expresaba Clara. La intérprete de 'Tacones Rojos' nos terminaba diciendo: "Cuando vean los fans la peli yo creo que van a estar muy contentos y orgullosos".