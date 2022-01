Así son Clara Galle y Julio Peña, los jóvenes actores del momento que arrasan profesionalmente

Los actores Clara Galle y Julio Peña han saltado a la fama gracias a ser los protagonistas de la película 'A través de mi ventana', basada en la novela escrita por Ariana Godoy. ¿Pero cuál es el pasado de estas jóvenes promesas?

Clara Galle es una actriz y modelo nacida en Pamplona, que actualmente tiene 19 años. Se estrenó en el mundo de la interpretación en el año 2019 junto a la gran estrella Emma Roberts en un anuncio para una marca de joyas, y desde entonces no ha dejado de trabajar en este mundillo, de hecho llegó a mudarse a la capital española por facilidades profesionales.

Galle estudió el bachillerato de artes escénicas en el Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona y desde entonces ha hecho pequeñas campañas publicitarias. Clara ha trabajado como actriz, modelo e incluso en algún videoclip. Uno de los detonantes de su subida al estrellato fue su última participación en el videoclip de 'Tacones rojos' de Sebastian Yatra, llegando incluso a crear rumores sobre una posible relación amorosa con el cantante.

Actualmente, la actriz tiene un romance con el actor Albert Salazar, su compañero de rodaje en la segunda temporada de la serie 'El Internado: Las Cumbres', la cual confirmaba en 'El Hormiguero': "Yo era fan del que es mi novio ahora y antes de estar con él me sabía toda su vida y todo lo que había rodado".

Tras varias apariciones en la pequeña pantalla, la actriz acudía hace tan solo unos días a 'El Hormiguero' junto a su compañero de reparto Julio Peña a presentar el nuevo taquillero 'A través de mi ventana', que estará disponible en Netflix el próximo 4 de febrero.

Durante el programa, la actriz ha hablado sobre las escenas subidas de tono de las películas: "Yo animo a todas las producciones a que, si hay escenas de sexo, haya un 'coach' de intimidad. Hay que quitar hierro al asunto porque igual hay cosas que desconoces o con las no te sientes seguro o te sientes incómodo contigo mismo y esa persona media con el director. Y es una persona que te da mucha seguridad y te hace estar cómoda durante el rodaje de las escenas de sexo", dejando incluso entrever cuándo podría haber perdido la virginidad: "A mí me pilla cuatro meses antes, y me pilla...", explicaba Clara sin tapujos.

Julio Peña es un actor y cantante de 21 años nacido en San Sebastián, y aunque este ha sido su gran salto a la fama, es cierto que ya había participado en otras series de televisión, obras de teatro y musicales.

Al igual que su compañera de rodaje en esta nueva película, Peña también ha participado en algún videoclip. En este caso es el protagonista junto a Aitana en su videoclip de éxito internacional 'Berlín'.

En 'El Hormiguero' se sacaba a la luz una carta que Julio escribió cuando tenía 11 años a este programa, porque tenía muchas ganas de asistir de público: "Pablo Motos, soy Julio Peña y creo que deberías permitir que entren niños a 'El Hormiguero' porque a lo mejor a vosotros os parece que los niños pequeños no podemos ver tu programa, pero a mí y a muchos niños más nos gusta muchísimo. Me encantaría ir a 'El Hormiguero', que es uno de mis programas favoritos aunque solo tenga 11 años. Por favor, deja que sea el primer niño que vaya a tu programa porque me gustaría más que nada".

