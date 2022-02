Nervios, ilusión… Así vivieron los protagonistas de 'A través de mi ventana' su noche más especial

Más información Así son Clara Galle y Julio Peña, los jóvenes actores del momento que arrasan profesionalmente

Nervios, ilusión y muchas ganas protagonizaban este pasado miércoles la premier de 'A través de mi ventana' donde los piropos y halagos de los fans que se encontraban en la plaza Callao de Madrid calaron en las estrellas que vivieron una noche inolvidable.

Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras, Emilia Lazo y Pilar Castro. Todos ellos componen el elenco la nueva película que este viernes 4 de febrero llega a Netflix y que es la adaptación española de la novela para jóvenes de Ariana Godoy.

Una alfombra roja que se convirtió en una oda a la elegancia donde los protagonistas acapararon todos los flashes y que nos regaló un inesperado beso entre los protagonistas principales, Clara y Julio, pareja en la ficción, que provocó los gritos del público.

Julio Peña y Clara Galle | GTRES

Una 'red carpet' que también se hizo testigo de una noche muy especial caracterizada por millones de emociones y sensaciones que vivieron las jóvenes promesas en la que sus corazones latían al acelerado ritmo de ''bum, bum, bum'', tal y como la intérprete de 'Tacones Rojos' nos dejó constancia.

''Veníamos del ascensor bajando y todos gritando porque no podíamos de los nervios'', comentaba Clara. Unas palabras a las que se suma el testimonio de Eric Masip pues su tranquilidad no tardó en desvanecerse: ''No estaba nervioso hasta a punto de entrar aquí y entonces he dicho 'un poquito'''.

''A tope, con muchísimas ganas'' y ''superemocionado y nervioso'' es como tanto Julio como Hugo, respectivamente, califican un evento que no solo compartieron con sus compañeros de reparto sino también con su ''familia''. Así nos lo explicaba Guillermo en unas declaraciones donde deja prueba que de este proyecto se lleva más que una amistad.

''Siempre se dice, ¿no? Sí, hemos creado una familia pero es que esta vez de verdad. De verdad os lo digo, nos queremos todos muchísimo y creo que eso se transmite en la pantalla'', afirmaba emocionado.