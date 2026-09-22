La familia de Cindy Crawford, "en shock" tras la trágica muerte de su hijo Presley Gerber a los 27 años

La prematura muerte de Presley Gerber, fallecido el pasado domingo 20 de septiembre a los 27 años, ha dejado completamente "en shock" a sus padres, la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, y a su hermana pequeña, Kaia Gerber. Así lo ha confirmado una persona cercana a la familia a la revista estadounidense People.

"La familia está completamente conmocionada. Están profundamente apenados", afirma la fuente a la citada publicación. "A Kaia le encantaba que Presley hablara abiertamente de sus problemas; su familia estaba muy orgullosa de que encontrara fuerzas ayudando a los demás", añade.

Rande y Presley Gerber y Cindy Crawford | Gtres

Crawford y Gerber, volcados incansablemente con su hijo

A pesar de que los resultados definitivos de la autopsia podrían tardar varios meses en salir a la luz, las primeras hipótesis apuntan a que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con una sobredosis. El joven se encontraba ingresado en un centro de rehabilitación tras años batallando contra serios problemas de salud mental y adicciones. Durante todo este proceso, según relata una fuente cercana a Cindy Crawford, sus padres estuvieron absolutamente volcados en su recuperación.

"Nunca se trató de una situación en la que dos padres de Hollywood estuvieran ausentes. Cindy y Rande no podrían haber apoyado más a Presley. Siempre estuvieron a su lado e hicieron todo lo posible por ayudarlo. La familia siempre ha sido muy unida y Presley era profundamente amado", ha explicado esta fuente.

Rande y Presley Gerber y Cindy Crawford | Gtres

Una vida marcada por los altibajos

Según este mismo entorno, hubo etapas en las que Presley pareció superar sus problemas de salud y sus adicciones. De hecho, estuvo trabajando durante un tiempo en un restaurante familiar en Malibú, donde parecía atravesar una fase de estabilidad. No obstante, "fue una época de constantes altibajos", un proceso que la fuente califica de "desgarrador".

En 2019, tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, sus padres volvieron a volcarse en su protección. "Su familia nunca dejó de apoyarlo, de amarlo y de mantener la esperanza de que saliera adelante", señala el entorno de la supermodelo.

Incluso cuando el joven decidió dar un paso al frente y visibilizar su experiencia en redes sociales y conferencias sobre salud mental, sus padres acudieron a cada cita para mostrarle su respaldo incondicional. La última de estas intervenciones tuvo lugar el pasado mes de junio en Malibú, donde volvió a mostrarse profundamente vulnerable ante el público.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford | Gtres

La profunda admiración de Kaia por su hermano

La relación entre Kaia y Presley siempre fue muy estrecha. Ambos compartieron la profesión de modelos y crecieron bajo el foco mediático por ser hijos de una de las supermodelos más icónicas de los noventa.

Presley Gerber y Kaia Gerber | Gtres

En una entrevista concedida por Kaia a la revista Vogue, la modelo reflexionó sobre cómo había impactado la situación en el seno familiar: "Cuando algo así sucede en una familia, nos afecta a todos por igual". En esa misma conversación, expresó el inmenso orgullo que sentía por la valentía de su hermano mayor al compartir su vulnerabilidad para ayudar a otras personas, llegando a describirlo como un verdadero "maestro".