Chenoa habla como nunca de su ruptura con Miguel Sánchez Encinas y de su pasado con David Bisbal

Chenoa lleva en el punto de mira desde que salió a la luz su sorprendente separación de Miguel Sánchez Encinas el pasado mes de octubre, apenas un año y medio después de su boda. Y ahora, la cantante ha roto su silencio, hablando por primera vez sobre el duro trance personal que atraviesa y que ha querido desdramatizar con sus declaraciones más sinceras en mucho tiempo.

Lo ha hecho para las páginas de El País y, volcada en su profesión, la artista no ha revelado si su ruptura es definitiva como se ha especulado en las últimas semanas después de que se olvidase de su marido en el vídeo resumen de 2023 que compartió con sus seguidores en Instagram. Sin embargo, sí ha reconocido que no ha derramado lágrimas tras un fracaso amoroso del que prefiere no dar detalles: "Yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. ¿Me vendría bien llorar? Sí. Pero con el tiempo las cosas te duelen menos porque ya te han pasado antes. Con la edad te das cuenta de que no sirve de nada sentir pena por uno mismo. Lloro cuando menos lo espero: con una canción, una serie, una película".

Chenoa y Miguel Sánchez | Gtres

Muy sincera, Chenoa ha admitido que ha sufrido "ansiedad" tras su separación por culpa de la repercusión mediática que ha tenido. Y es que, después de esta noticia inesperada, la cantante se convirtió en una de las personas más buscadas del país, esperando sus primeras palabras y sus declaraciones más sinceras. Eso sí, ha reconocido que fue mucho peor cuando su historia de amor con David Bisbal llegó a su fin: "Estaba todo fuera de control. Recuerdo una vez que me fotografiaron agarrando a mi perra. Yo acababa de romper con una pareja y titularon La Celulitis del Desamor. Subí a mi casa llorando. Me dolió mucho. Yo no estaba bien y eso me terminó de tirar para abajo".

Sobre el almeriense, ha confesado que no le molesta que le pregunten por su carrera porque a día de hoy le sigue teniendo mucho respeto como profesional y como artista. Sin embargo, no le encuentra explicación alguna: "Me llama la atención y me causa hastío. Yo he hecho muchas cosas como para que 20 años después me sigan preguntando por Bisbal (…) Él hace su vida y yo al mía, pero eso no significa que yo lo odie o que él me odie a mí. Pasa el tiempo y nada más, no hay rencores".