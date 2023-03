Cayetana Guillén Cuervo, cauta a la hora de opinar sobre Hiba Abouk: "No quiero hablar de los demás sin saber"

El Teatro Español de Madrid se convertía este lunes en el escenario desde donde la Academia de Artes Escénicas dio la bienvenida a la primera edición de los Premios Talía 2023. Un evento al que acudieron actores como Antonio Banderas, Itziar Castro, Miguel Ángel Muñoz, María Adánez, Silvia Abascal o Pepón Nieto y al que, por supuesto, tampoco faltó Cayetana Guillén Cuervo.

La actriz, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, tuvo el honor de presentar la gala junto a su madre, la reconocida intérprete Gemma Cuervo, con quien protagonizó un emotivo abrazo. Sin embargo, antes de dar comienzo a la ceremonia, la también periodista se detuvo con los medios tras su posado en la alfombra roja y, "orgullosa" de los títulos que ostentaba esa noche, se mostró tan receptiva como siempre.

Cayetana Guillén Cuervo | GTRES

Cayetana Guillén Cuervo presume de look | Gtres

"Yo estoy aquí realmente un poco como homenaje a mis padres", aseguró Cayetana, que también quiso tener unas bonitas palabras hacia su 'segunda mamá', Concha Velasco: "La amo y la quiero".

Antes de concluir la charla con la prensa, los micrófonos de Europa Press quisieron preguntarle por el comunicado que este lunes Hiba Abouk publicaba en sus redes sociales junto al que hacía pública su separación de Achraf Hakimi. Una ruptura que, como la española de origen tunecino explicaba, se produjo "mucho antes" de que el futbolista comenzara a ser investigado por presunta violación.

"Yo es que no sé nada de lo que ha pasado, no tengo información para opinar y lo único que le digo es que la quiero, es amiga mía, y no tengo ni idea de nada. Entonces opinar sin rigor...", explicó, afirmando que "claro" que es una gran luchadora.

La actriz recalcó de nuevo que desconoce lo ocurrido e hizo hincapié en que "no quiero hablar de los demás sin saber porque a mí me ha pasado muchas veces y es un rollo".