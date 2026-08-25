Tania Llasera pide perdón tras sus polémicas palabras sobre el caso de Lindsay Clancy

Tras unos días desaparecida en las redes sociales, Tania Llasera ha publicado un vídeo dando unas declaraciones respecto a sus polémicas palabras sobre el caso de Lindsay Clancy. "He necesitado unos días de silencio, de volver a conectar conmigo misma y sobre todo escucharme, antes de volver a enfrentarme y ponerme delante de una cámara", empieza su discurso.

"He vuelto a ver el vídeo que publiqué y, visto con distancia, las palabras que utilicé me parecen terribles, así que pido perdón. Comprendo la ola de rechazo, de indignación e incluso de dolor que he podido causar", continúa diciendo, haciendo referencia a la publicación en la que expresó que empatizaba con la mujer estadounidense que presuntamente habría matado a sus tres hijos debido a un brote de psicosis posparto.

Las palabras erróneas

La presentadora ha asumido que la causa -hablar de salud mental y la falta de apoyo para las madres durante el posparto- no excusa las formas. "La importancia del mensaje no justifica lo mal que me expresé y por eso pido perdón", ha confesado, admitiendo que eligió de manera equivocada las palabras para abordar un asunto tan delicado.

Un error del que se hace responsable a título personal: "Admito mi error, es mío y de nadie más. Acepto el enfado de la gente, las críticas y que mucha gente deje de confiar en mí. Admito todas las consecuencias de equivocarme".

Miedo a salir a la calle

Aceptadas las críticas, Tania también ha querido reflexionar sobre la desproporcionada reacción que ha vivido en el entorno de las redes. La comunicadora ha revelado el infierno personal por el que ha pasado durante estos días en los que ha estado ausente en el universo digital, marcados por la falta de sueño y, por primera vez en su vida, el temor real a salir a la calle por su seguridad y la de los suyos.

"Ha habido amenazas en redes sociales, llamadas a servicios sociales para quitarme la custodia de mis hijos, insultos y vejaciones posibles. Ha sido una ola de odio como jamás había visto", ha denunciado visiblemente afectada. Tania ha recordado a sus seguidores que tras los personajes públicos, que son humanos, también hay familias enteras que no han elegido estar expuestas al escarnio mediático.

Punto y final a la polémica

A pesar de haber vivido una auténtica pesadilla, Llasera ha querido hacer una lectura constructiva de lo sucedido y dar las gracias a quienes la han apoyado o criticado desde el respeto. Asimismo, ha dejado claro que no volverá a pronunciarse sobre el tema: "Estas van a ser mis únicas declaraciones al respecto, ya que este asunto nace de una tragedia y jamás debí ser yo el centro de nada".

Con la lección aprendida y la intención de volver a su trabajo y a su vida familiar "con más conciencia, más corazón y mucho más cuidado", Tania concluye su mensaje despidiéndose con un sincero: "Una última vez, lo siento de corazón y gracias por escucharme".