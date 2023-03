La cariñosa interrupción de Rosanna Zanetti a David Bisbal para darle un beso y decirle "te amo" delante de todos

David Bisbal cumple 20 años de carrera musical, todo comenzó en un programa de televisión que al finalizar hizo que el cantante saltase a la fama: "20 años de verdad siento que se me han hecho muy rápidos, siento que de verdad he vivido muchos momentos maravillosos" ha explicado el artista. Una exitosa carrera que va a celebrar con 20 noches de actuaciones en el Teatro Albéniz de Madrid: "Estoy súper feliz. Tengo 20 noches por delante y realmente estoy emocionado, de verdad, muy emocionado porque pasan por mi mente y mi corazón muchos momentos que he vivido y que me gustaría vivir".

Una carrera que no siempre ha sido fácil, el artista ha confesado que al ser conocido no puede hacer ciertas cosas como le gustaría: "Hay momentos más relajados en los que puedo vivir momentos normales pero mi normalidad básicamente pasa por prepararme al 100% y compartir mi música con todos vosotros". Una trayectoria en la que siempre ha podido contar con el apoyo de su familia, y en concreto de su mujer, Rosanna Zanetti, quien ha acompañado al cantante en una noche tan especial para él, y ha demostrado frente a las cámaras lo unidos que están interrumpiendo las palabras de su marido para darle un beso y decirle: "Te amo".

Actualmente y tras todos los éxitos cosechados, David Bisbal se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesionalmente: "Te puedo decir de los últimos meses maravillosos, en mi tierra Almería y con mi familia qué más puedo pedir, estoy súper feliz", una noche en la que el cantante estuvo rodeado de muchos compañero que le mostraron su cariño: su excompañera Rosa López, Lola Índigo, María Pelae, Antonio Carmona, o el mismísimo Raphael.