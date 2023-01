El bonito viaje en familia de David Bisbal y Rosanna Zanneti: "Uno de nuestros lugares favoritos"

David Bisbal continúa imparable. Ha empezado 2023 con las pilas bien cargadas y el rodaje de su primer videoclip del nuevo año, así lo compartía en su perfil de Instagram.

No obstante, su vida frenética no lo aleja de lo que realmente vale la pena, y no es raro verle en escapadas con su familia y pasando tiempo con sus hijos.

Así lo publicaba este fin de semana su pareja Rosana Zanetti bajo la atenta mirada de sus más de 600 mil seguidores, con quienes compartía el último viaje de la familia.

El clan Bisbal-Zanetti ha decidido hacer una escapada a uno de sus "lugares favoritos de España", y se encuentra en el País Vasco.

Donostia ha sido el destino elegido por la pareja para pasar un fin de semana de desconexión del mundo y conexión con los suyos, en el que la familia ha disfrutado de paseos por la playa, viajes en el tiovivo y shows de marionetas improvisados.

Con la puesta de sol iluminando la costa donostiarra y al son de un tema de 'Super-Hi', la modelo presumía de vistas y de viaje junto a sus personas más importantes.

La pareja nos hace partícipes, una vez más, del fuerte amor que hay entre ellos y de lo unidos que están.