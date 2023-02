Elena Tablada afirma que su separación de Javier Ungría ha sido más "cruel" que la de David Bisbal

Elena Tablada ha mostrado su cara más solidaria acudiendo al evento de Uno de 50 que este jueves se celebraba en Madrid en apoyo al cáncer del mama. La diseñadora, a pesar de la discrección que ha intentado mantener desde que se conoció su separación de Javier Ungría, ha demostrado que ya no tiene problemas en hablar abiertamente sobre ello, incluso ha confesado qué ruptura fue más dolorosa: ¿Javier Ungría o David Bisbal, ambos padres de sus dos hijas?

A primeros de este mes, Elena Tablada rompía su silencio sobre su separación de Javier Ungría concediendo una entrevista a la revista ¡Hola! donde hablaba del gran dolor que había sentido tras este nuevo desengaño amoroso del padre de su segunda hija: "Es un proceso lento y doloroso, pero me he sabido dar el valor a mí misma, sin que ese valor dependa de cómo me valora otra gente. Me perdoné a mí misma y me liberé", reconocía abriéndose en canal sobre una separación de la que, tal y como aseguraba, ya han empezado los trámites de divorcio.

Un dolor que parece haber aceptado y superado, tal y como confesaba ante los micrófonos de Europa Press durante el evento de este jueves: "Es un proceso es un duelo, pasa por muchas épocas, muchas etapas, hasta que consigues estar agradecida". Sobre si entre sus planes está volverse a enamorar, Elena Tablada lo tiene claro: "No me quiero volver a enamorar de nadie, me quiero enamorar de mí, es muy importante el amor propio".

Elena Tablada, espectacular en un evento solidario | Gtres

Mostrándose de lo más sincera, la diseñadora no dudó en responder a la pregunta sobre cuál ha sido la ruptura más dolorosa de los padres de sus dos hijas. Y parece que Tablada lo tiene claro: Javier Ungría. "Esta fue un poco cruel, un poco sorpresa. Pero con el tiempo llegas a dar las gracias que te haya pasado esto ahora y no dentro de 10 años", respondía.

Unas declaraciones con las que Elena Tablada demuestra estar saliendo del momento tan complicado que ha vivido tras su inesperada separación.