Buckingham Palace emite un comunicado urgente: detenida una ayudante del rey Carlos III

El Palacio de Buckingham celebró este martes, 10 de diciembre, el tradicional brindis de Navidad y, después, un grupo de unos 50 miembros del servicio continuaron la fiesta en un conocido bar, llamado All Bar One, cerca del Palacio. Todo iba bien hasta que, pasadas las 9 de la noche, se produjo un altercado que acabó con una chica del personal de servicio detenida.

El diario The Sun explica que la mujer, de 24 años, se volvió agresiva y empezó a romper vasos y a lanzar objetos mientras insultaba al personal del bar y propinaba un puñetazo al dueño. "Nunca había visto a nadie volverse tan loco durante una noche de fiesta. Estaba fuera de control", revela uno de los empleados al citado medio. Otro testigo afirma que "el grupo entró y una chica se puso histérica".

Viendo que no podían controlar la situación y que la agresora, visiblemente ebria, no paraba, se vieron obligados a llamar a la policía. Los agentes llegaron al local a las 21.21 horas, según el periódico británico a partir de fuentes de la Policía Metropolitana de Londres. Intentaron calmarla, pero no fue posible, y la detuvieron "bajo sospecha de agresión común, daños criminales y desorden público". Para continuar con la investigación de lo sucedido, la policía se llevó las imágenes de las cámaras de seguridad.

La mujer pasó la noche en el calabozo y salió en libertad 24 horas después con una multa por desorden público.

Los trabajadores del local explicaron que tenían muchas reservas y mucho trabajo: "Teníamos todo reservado y además tuvimos que lidiar con un grupo de 50 personas más".

Carlos III y Camila en una recepción real con The Military Wives Choirs | Gtres

La respuesta del Palacio de Buckingham

Esto salpica al rey Carlos III, ya que la persona detenida es miembro del personal del servicio del Palacio de Buckingham. Por eso, han emitido un comunicado en el que anuncian que se investigarán los hechos: "Estamos al tanto de un incidente fuera del lugar de trabajo que involucró a varios miembros del personal de la Casa Real que habían asistido previamente a una recepción al anochecer en el Palacio", afirma la nota, para después aclarar que "se trató de una reunión social informal y no de una fiesta navideña oficial del Palacio". Aun así, advierten que se "tomarán las medidas correspondientes" y que "se aplicará un estricto proceso disciplinario".

¿Qué es el Black Eye Friday?

Estos hechos ocurren una semana antes de lo que se conoce en Reino Unido como Black Eye Friday, o Viernes Loco. Se trata del día en el que se concentran la mayoría de cenas de empresa, una de las noches más concurridas en bares y restaurantes y que acostumbra a dar más trabajo a los servicios de sanidad y cuerpos de seguridad.

Se celebra el viernes anterior al 24 de diciembre (es decir, que este año cae en día 20) y este es su nombre porque así lo empezó a llamar la policía y el Servicio Nacional de Salud. También se le llama Mad Friday para evitar confusiones con el Black Friday, el de los descuentos en las tiendas.