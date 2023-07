Ricky Martin y Jwan Josef: ¿Es un actor de cine para adultos el verdadero motivo de su divorcio?

Después de seis años de amor, Ricky Martin y Jwan Yosef se han divorciado. Fue en 2018 cuando la pareja confirmó su relación tras posar juntos por primera vez en una alfombra roja, desde entonces, el cantante y el pintor han construido una bonita familia a la que no quieren afectar con su separación. El hasta entonces matrimonio, redactó un comunicado en el que anunciaban la noticia, y el cual enviaron a la revista People con la intención de que ellos lo hiciesen público.

Tras conocerse su separación, Ricky utilizó su perfil de Instagram para compartir dicho comunicado en el que la hasta entonces pareja destacaba que tras un tiempo de reflexión habían considerado que lo mejor para su bienestar y el de su familia era poner fin a su matrimonio. Además, destacaron que todo se había hecho desde el amor y el respeto, por lo que lo que más deseaban era continuar teniendo una "dinámica familiar saludable", centrando su relación en la amistad y la crianza de sus hijos. Por último, la expareja agradeció todo el amor y el respeto que habían recibido durante todo el tiempo que ha durado su matrimonio. Más allá de compartir el comunicado en sus redes sociales, la ya expareja no se ha pronunciado sobre su separación.

La revista People tuvo acceso a los registros legales del divorcio, y pudo observar que la alegación principal que hizo el cantante para separarse del pintor eran "diferencias irreconciliables", pero quizás no sería del todo así. Y es que, el programa 'Chisme no Like' ha investigado en las posibles causas que habrían llevado a la pareja al divorcio y ha obtenido ciertas informaciones que podrían explicar los distintos motivos por los que la pareja habría firmado su divorcio.

El citado programa ha explicado que según la información a la que ellos han tenido acceso, Ricky podría haberle sido infiel al pintor sueco en repetidas ocasiones con el actor Eduardo Verástegui. Además, el artista podría encontrarse un poco "obsesionado" con un actor de películas para adultos llamado Max Barz, con el que habría intercambiado unos cuantos 'likes' mediante las redes sociales.

Por el momento, Ricky y Jwan han preferido mantenerse alejados de estos rumores de infidelidad y no se han pronunciado al respecto. Aunque se ha especulado sobre posibles deslealtades durante su matrimonio, el diario inglés Daily Mail informó que según le habían contado fuentes cercanas a la pareja durante los últimos años de matrimonio habrían optado por abrir su relación, algo que funcionó durante un tiempo, ya que ambos tenían claras sus prioridades y ninguno se enamoró de otra persona.